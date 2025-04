Video-Interview Magna Terra - Gold in Argentinien, Kupfer in Kanada mit hohem Aufwärtspotenzial! Begleiten Sie uns in diesem Video zu den spannenden Entwicklungen von Magna Terra Minerals (WKN A2QA54 / TSXV MTT) im Jahr 2025. Das Unternehmen treibt bedeutende Explorationsprojekte in Argentinien und Kanada voran – mit klarer Strategie und finanzieller Schlagkraft. Dank Joint Ventures mit Newmont und Gold Hunter stehen Zahlungen in Höhe von 10 Millionen CAD im Raum – ein großer Schritt in Richtung Break-even.