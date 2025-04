Merck schluckt SpringWorks: Tumor-Medikament steht kurz vor der Zulassung!

Die Aktie von Merck gab am Montag im frühen Handel leicht nach. In den vergangenen drei Monaten hat der Kurs etwa 18 Prozent verloren, belastet durch Sorgen um die Zukunft des Pharmageschäfts:

Der Unternehmenswert liegt damit bei rund 3,9 Milliarden US-Dollar, was einem Aufschlag von etwa 26 Prozent entspricht. SpringWorks bringt laut Bloomberg zwei in den Vereinigten Staaten zugelassene Therapien gegen seltene Tumorerkrankungen mit. Merck rechnet damit, dass die Akquisition ab 2027 positiv zum Gewinn beiträgt. Bloomberg-Intelligence-Analyst Michael Shah erwartet, dass SpringWorks bis 2030 zusätzliche Jahresumsätze von bis zu 1,5 Milliarden Euro generieren könnte.

Morgan-Stanley-Analysten um Thibault Boutherin bewerten die Übernahme als "wichtigen Schritt zur Stärkung des Onkologie-Portfolios, insbesondere bei seltenen Tumoren".

Merck hatte zuletzt mit Rückschlägen bei neuen Medikamenten zu kämpfen und sieht sich dem Ablauf des Patentschutzes für sein erfolgreichstes Produkt Mavenclad gegen Multiple Sklerose gegenüber. Neben der Pharmasparte betreibt Merck auch Geschäftsbereiche in Biowissenschaften und Elektronik.

Die Übernahme von SpringWorks ist die größte Transaktion seit dem Kauf von Versum Materials im Jahr 2019. Finanziert wird der Deal durch Barmittel und neue Kredite. Vorstandsvorsitzende Belen Garijo bekräftigte, dass Merck weiterhin auf der Suche nach weiteren Übernahmen sei, um die Gewinne aus dem Geschäft mit Covid-Impfstoffkomponenten strategisch einzusetzen.

SpringWorks verfügt neben den beiden vermarkteten Produkten Ogsiveo und Gomekli über mindestens drei weitere Kandidaten in der klinischen Entwicklung. Ogsiveo bekämpft aggressive Tumore und könnte noch in diesem Jahr eine Zulassung in der Europäischen Union erhalten. Eine Empfehlung eines zuständigen Beratungsgremiums wird im zweiten Quartal erwartet.

Die aktuellen Analystenschätzungen für die Merck KGaA auf MarketScreener zeigen ein überwiegend positives Bild. Im Durchschnitt empfehlen die Analysten die Aktie zum Kauf. Insgesamt 16 Analysten beobachten derzeit Merck. Der letzte Schlusskurs lag bei 121,15 Euro, während das mittlere Kursziel bei 171,06 Euro liegt. Das entspricht einem erwarteten Aufwärtspotenzial von um die 41 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





