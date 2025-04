Börsenstart Europa - 28.04. - FTSE Athex 20 stark +0,57 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.596,68 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Nordex +2,30 %, Formycon +1,96 %, Evotec +1,28 %

Flop-Werte: Nagarro -3,17 %, ATOSS Software -1,20 %, Sartorius Vz. -0,79 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.174,18 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: UniCredit +1,09 %, Airbus +1,05 %, Banco Santander +0,91 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -3,70 %, Bayer -2,38 %, Nokia -1,92 %

Der ATX steht bei 4.070,58 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: BAWAG Group +0,84 %, OMV +0,60 %, voestalpine +0,44 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,97 %, Lenzing -1,69 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,26 %

Der SMI steht bei 11.953,37 PKT und verliert bisher -0,37 %.

Top-Werte: Swisscom +0,57 %, Swiss Life Holding +0,18 %, Geberit +0,13 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,28 %, Holcim -1,02 %, ABB -0,90 %

Der CAC 40 steht bei 7.582,84 PKT und verliert bisher -0,31 %.

Top-Werte: Airbus +1,05 %, Renault +0,86 %, DANONE +0,79 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -3,63 %, Eurofins Scientific -1,93 %, EssilorLuxottica -1,77 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.418,76 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +0,49 %, Nordea Bank Abp +0,34 %, Tele2 (B) +0,30 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,05 %, ABB -0,90 %, Sandvik -0,89 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.215,00 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,62 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,28 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,03 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,41 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,87 %, Coca-Cola HBC -0,43 %