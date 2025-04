Ein amerikanischer Logistiker hat es am Wochenende auf den Punkt gebracht: der Handelskrieg von Trump gegen China ist der Kalte Krieg 2.0, die Kampfzone sind die Lieferketten. Das sichere Ergebnis im Handelskrieg ist die Stagflation in den USA - aber Trump will weiter an den Zöllen festhalten und träumt von den vermeintlich riesigen Einnahmen, die vielleicht sogar die Einkommenssteuer in den USA überflüssig machen könnten (was mathematisch absoluter Schwachsinn ist!). Nun wollen die Amerikaner in den nächsten Wochen offenkundig eine Art "Massenabfertigung" bei den Verhandlungen im Handelskrieg starten: pro Woche sollen sechs Nationen nach Washington kommen, um zu verhandeln. Kommt es zu keinem Ergebnis, würden dann die von Trump zwischenzeitlich pauschal auf 10% gesenkten Zölle (außer China) wieder erhöht, auf den Stand der am "Liberation Day" erklärten reziproken Zölle. Trump läuft die Zeit davon - die Auswirkungen seiner Politik kommen wie eine Tsunami-Welle..

Hinweise aus Video:

1. China: Lieferketten brechen im Handelskrieg mit USA auf

2. Trump-Zölle werden US-Wirtschaft mit einem Angebotsschock erschüttern

Das Video "Handelskrieg Trump-China: Kalter Krieg 2.0 - Lieferketten als Kampfzone!" sehen Sie hier..