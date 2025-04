Mehr als ein Viertel der Beschäftigten arbeitete im Jahr 2023 am Wochenende

WIESBADEN (ots) -



- Wochenendarbeit besonders häufig im Gastgewerbe (70 %), in Kunst, Unterhaltung

und Erholung (55 %) sowie im Handel (47 %)

- Männer arbeiten häufiger abends, nachts oder in Schichten



Mehr als ein Viertel (27 %) der abhängig Beschäftigten hat im Jahr 2023

zumindest gelegentlich Wochenendarbeit geleistet. Das teilt das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen des Mikrozensus zum Tag der Arbeit am 1.

Mai mit, an dem die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

traditionell im Fokus stehen. Besonders hoch war der Anteil in den Branchen

Gastgewerbe (70 %), Kunst, Unterhaltung und Erholung (55 %) sowie im Handel,

inklusive der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (47 %). An

Samstagen arbeitete zumindest gelegentlich ein Viertel (25 %) aller

Beschäftigten, sonntags 15 % und an Feiertagen 6 %.









Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiteten 2023 mit einem Anteil von 27 %

beziehungsweise 26 % etwa gleich häufig an Wochenenden. Im Gastgewerbe leisteten

zwei Drittel (67 %) der Arbeitnehmerinnen Wochenendarbeit. Im Handel (52 %)

sowie im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (51 %) waren es jeweils etwas

mehr als die Hälfte aller weiblichen Beschäftigten. Bei den Männern waren es

knapp drei Viertel (74 %) der Arbeitnehmer im Gastgewerbe, 60 % in Kunst,

Unterhaltung und Erholung sowie 46 % im Gesundheits- und Sozialwesen, die

zumindest gelegentlich am Wochenende arbeiteten.



Ein Viertel arbeitet abends, 15 % im Schichtsystem und 9 % nachts



Neben arbeitsreichen Wochenenden sind Abend- und Nachtarbeit sowie die Arbeit im

Schichtsystem mit besonderen Belastungen für die Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer verbunden. Ein Viertel (25 %) der abhängig Beschäftigten arbeitete

im Jahr 2023 zumindest gelegentlich abends, also zwischen 18 und 23 Uhr. 15 %

arbeiteten zumindest gelegentlich im Schichtsystem, 9 % nachts zwischen 23 und 6

Uhr. Bei Männern sind diese Arbeitsformen häufiger vertreten: Sie verrichteten

zu 28 % Abendarbeit, zu 16 % Schichtarbeit und zu 12 % Nachtarbeit. Bei Frauen

waren es 23 % der Arbeitnehmerinnen, die zumindest gelegentlich abends

arbeiteten, 13 % arbeiteten in Schichten und 6 % nachts.



Gut die Hälfte (51 %) der abhängig Beschäftigten im Gastgewerbe leistete 2023

Abendarbeit. In der Kunst, Unterhaltung und Erholung waren es 46 %, im

Gesundheits- und Sozialwesen gut ein Drittel (34 %). Schichtarbeit leisteten

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer häufig im Gesundheits- und Sozialwesen (28

%), im Bereich Verkehr und Lagerei (24 %) sowie im Gastgewerbe (21 %). Seite 2 ► Seite 1 von 2





