42,9 Millionen Übernachtungen im Jahr 2024

yok schrieb 26.04.25, 12:44

Der Fehler wurde 2018 gemacht, gemeinsam vom Vorstand und Aufsichtsrat. Damals war Monsanto bereits äusserst unbeliebt in Deutschland, das Glyphosat-Risiko bekannt, sowohl was Krebs angeht als auch die Klagen. Alles seitdem ist der verzweifelte Versuch, die Firma trotzdem am Überleben zu halten. Der Supreme Court ist mehrheitlich von Trump-Minions besetzt und warum sollte Trump Bayer retten wollen, er hasst Deutschland. Die amerikanische Klageindustrie stellt ein reales Insolvenzrisiko für Bayer dar. Ob 7 Mrd. reichen, steht in den Sternen, wenn schon einzelne Kläger Milliarden-Entschädigungen erstreiten können.

Zu Glyphosat: wie schon mal geschrieben, ich glaube nicht, dass es wirklich krebserregend ist, da hierzu ein mode of action fehlt, der eine Kanzerogenität wissenschaftlich rationalisieren könnte, auch die Studienlage ist ja fern von eindeutig. Aber was für ein Scheiss-Konzept ist es denn, Nutzpflanzen gentechnisch zu verändern, damit sie Glyphosat vertragen, um dann alle anderen Pflanzen auf und um den Acker platt zu machen? Zumal es mechanische Verfahren gibt, um "Unkräuter" kurz zu halten, die jahrtausendelang funktioniert haben. Grösse einer Firma schützt nicht vor Arroganz und den Konsequenzen bis zur möglichen Todesfolge.