PriceHubble stellt neue Generation von KI-Agenten vor und läutet damit eine neue Ära in der Wohnimmobilienbranche ein

Zürich (ots) - PriceHubble, Europas führender Anbieter datenbasierter

Immobilienlösungen, baut seine Vorreiterrolle im Bereich Künstliche Intelligenz

weiter aus. Durch die Kombination von generativer KI, Automatisierung und einer

der umfangreichsten Immobilien-Datenbanken Europas bringt PriceHubble eine neue

Generation KI-gestützter Agenten auf den Markt.



Mit diesem Schritt treibt das Unternehmen seine AI-First-Strategie konsequent

voran und setzt zugleich neue Maßstäbe für die Finanz- und Immobilienbranche.





Die PriceHubble KI-Agenten stellen ein Novum in der Branche dar: Sie vereinenhochwertige Immobiliendaten mit Automatisierung und generativer KI. Die neueLösung umfasst drei spezialisierte Agenten: PriceHubble Companion zurUnterstützung der Kundenbetreuung, PriceHubble Copilot zur Effizienzsteigerungin Prozessen und PriceHubble Analyst für datenbasierte Marktanalysen.Die KI-Agenten ermöglichen es Finanz- und Immobilienprofis, ihren Kundinnen undKunden rund um die Uhr ein nahtloses, personalisiertes Premium-Erlebnis zubieten - und steigern gleichzeitig Effizienz und Produktivität.Ein strategischer Wendepunkt für die BrancheDie Einführung der KI-Agenten markiert einen echten Meilenstein für die Finanz-und Immobilienwelt. Stefan Heitmann, CEO und Gründer von PriceHubble,kommentiert: "KI Agenten sind der logische nächste Schritt - für uns und für denMarkt. Mit dieser Lösung bringen wir die nächste große Innovation an den Start.Wir sind überzeugt: Präzise, transparente Daten in Verbindung mit durchdachten,individuell anpassbaren Lösungen sind der Schlüssel für exzellenteKundenerlebnisse, mehr Effizienz bei der Beratung und echten ROI im Finanz- undImmobilienbereich."Entwickelt für Profis der Immobilien- und FinanzbrancheDie drei neuen Agenten stellen die erste Lösung dar, die gezielt auf diekonkreten Herausforderungen der gesamten Immobilienwertschöpfungskette eingeht -von Banken, Finanzierungsanbietern und Versicherern bis hin zuMaklerunternehmen, Immobilienplattformen, Investoren und Entwicklern.Die neue Lösung umfasst drei Agenten:- PriceHubble Companion: Eine jederzeit verfügbare digitale Lösung, diepersonalisierte Immobilien-Insights und Beratung liefert, interaktiveDashboards erstellt und Immobilien zum echten Touchpoint macht.- PriceHubble Copilot: Der smarte Assistent für Arbeitsprozesse - von derBewertung einer Immobilie über das Erstellen eines Angebots oder Berichts bishin zur Beantwortung komplexer Kundenanfragen oder der Unterstützung beiUnderwriting-Prozessen.- PriceHubble Analyst : Der Research-Experte - erkennt Markttrends,