Vom französischen Militärareal zum lebendigen Quartier in Trier (FOTO)

Trier/Stuttgart (ots) - Trier ist die älteste Stadt Deutschlands und vereintUniversität, Bischofssitz und UNESCO-Weltkulturerbe. Damit übernimmt sie einebedeutende Rolle in der Region: Mit dem Bau von rund 960 Wohneinheiten -darunter 159 Einfamilienhäuser und knapp 800 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern -erweitert die Stadt nun seine Vielfalt und schafft ein attraktives Lebensumfeldauf dem Gelände der ehemaligen Kaserne Castelnau. Das Areal im Süden der Stadt,das sich über eine Fläche von rund 58 Fußballfeldern erstreckt, wird von der EGPGmbH Gesellschaft für urbane Projektentwicklung umfassend saniert undentwickelt. Das Ergebnis: ein im Entstehen befindliches heterogen strukturiertesQuartier im Grünen und dem aktuell größten Neubaugebiet in Trier mit dem NamenCastelnau Mattheis. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Trier und demBeratungsunternehmen Drees & Sommer, das auf Bau, Immobilien und Infrastrukturspezialisiert ist, leistet die EGP damit einen wichtigen Beitrag zur Schaffungdringend benötigten Wohnraums in der Region.Der Wohnungsbau in Deutschland ist stark zurückgegangen. Gestiegene Baukosten,bürokratische Hürden und begrenzte Flächen erschweren die Entwicklung. Lauteiner Prognose des Zentralen Immobilienausschusses könnten bis 2027 circa830.000 Wohnungen fehlen - insbesondere in den Ballungsräumen ist der Bedarfhochi. Um diese Lücke zu schließen, braucht es Alternativen zum klassischenNeubau. Eine effiziente und nachhaltige Lösung ist die Flächenumnutzung:"Flächenrecycling bietet die Chance, der zunehmenden Flächenversiegelungentgegenzuwirken und das Potenzial zu nutzen, was bereits vorhanden ist - dererste Schritt einer nachhaltigen Entwicklung", erklärt David Becker,Geschäftsführer der EGP GmbH. "Castelnau Mattheis profitiert von seinerHöhenlage unmittelbar am Wald, der grünen, naturnahen Umgebung mit altemBaumbestand - tolle Voraussetzungen also für lebenswertes Wohnen", ergänztBecker. Die Kaserne Castelnau ist dabei eines von fünf großenStadtentwicklungsprojekten der EGP in Trier, mit denen die Stadt auf densteigenden Bedarf an Wohnraum reagiert.Boden für die ZukunftTrier blickt auf eine lange Geschichte als Militärstandort zurück. Zeitweisewaren hier bis zu 15.000 Soldaten stationiert, womit die Stadt nach Paris diezweitgrößte französische Garnison war. Heute erinnern nur noch die französischenStraßennamen an diese Vergangenheit - die militärischen Einrichtungen selbstsind längst verschwunden. Seit nun schon knapp 25 Jahren werden die einstigenKasernenflächen am Standort stattdessen schrittweise für die zivile Nutzungumgestaltet - stets im Planungs- und Abstimmungsprozess mit den Bürgerinnen und