Nagarro - Aktie im Rampenlicht - 28.04.2025

Mit einer Performance von -4,35 % musste die Nagarro Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nagarro mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,51 % hinnehmen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Der IT-Dienstleister Nagarro sorgt mit der Verschiebung der Jahreszahlenveröffentlichung und drohendem SDAX-Ausschluss für einen Aktiensturz von bis zu 15 Prozent!

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Erholungsrally im Dax hat sich am Montagmorgen mit moderaten Gewinnen fortgesetzt. Der Leitindex knüpfte an seinen starken Lauf der vergangenen zwei Handelswochen an und legte kurz nach dem Börsenauftakt um 0,50 Prozent auf 22.354,18 Punkte zu. …