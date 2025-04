Mit Pflege und Selbstbewusstsein das Muttersein feiern - Die Ulike Muttertagsaktion

Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire) - An diesem Muttertag lädt Ulike dich ein,

die grossartige Frau in deinem Leben mit einem Geschenk der Selbstpflege, des

Selbstvertrauens und der mühelosen Schönheit zu ehren. Feiere alles, was sie

tut, und schenke ihr glatte, strahlende Haut mit dem Ulike Air 3

IPL-Haarentfernungsgerät - entwickelt, damit sie sich innerlich und äußerlich

wohl fühlt.



Mütter tragen so viel Verantwortung - Familie, Arbeit und alles dazwischen. Doch

an diesem Muttertag sollten sie an erster Stelle stehen. Das Air 3 von Ulike

bietet Komfort, Effizienz und fortschrittliche Technologie, damit Mütter

strahlende, glatte Haut genießen können, ohne einen Salon aufsuchen zu müssen.





