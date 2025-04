DoorDash lockt Deliveroo-Aktionäre mit Milliardenangebot – Aktie explodiert!

Wie Deliveroo bereits am Freitag mitteilte, habe DoorDash ein Barangebot in Höhe von 1,80 britischen Pfund je Aktie unterbreitet. Nach Berechnungen von Bloomberg würde das Unternehmen damit auf einen Wert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar kommen. Deliveroo erklärte in der Mitteilung, man sei "geneigt, den Aktionären ein solches Angebot zu diesen Bedingungen zu empfehlen".

Am Montagmorgen wurden Deliveroo-Aktien in London zeitweise bei 171,30 Pence gehandelt, was einem Marktwert von etwa 2,5 Milliarden Pfund oder umgerechnet 3,3 Milliarden US-Dollar entspricht: