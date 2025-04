Habona: Spezialfonds erwirbt Lebensmitteldiscounter im Münsterland

Nahversorgung bleibt eine gesuchte Assetklasse auch bei institutionellen Investoren. Lidl in Selm (Foto: Habona Invest)

Die Habona Invest Gruppe gibt den erfolgreichen Erwerb eines weiteren Nahversorgers für den gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (INTREAL) aufgelegten Spezialfonds einer deutschen Versicherung bekannt. Mit einer Gesamtinvestition von rund 6 Millionen Euro wurde ein Lidl-Discounter in Selm, Nordrhein-Westfalen, in das Portfolio aufgenommen.

Nachhaltige Ertragskraft und langfristige Stabilität

Der Nahversorger mit integriertem Backshop, zentral in der Stadt gelegen, bietet durch seine verkehrsgünstige Lage sowie durch die Nähe zu ÖPNV-Anbindungen eine optimale Erreichbarkeit. Der 2011 errichtete Markt wurde 2016 umfassend modernisiert und verfügt über eine Gesamtmietfläche von 1.856 m², inklusive 90 Pkw- sowie weitere Fahrradstellplätzen. Ein benachbarter REWE-Markt schafft zusätzliche Synergieeffekte.

Der langfristige Mietvertrag mit dem bonitätsstarken Ankermieter Lidl gewährleistet eine hohe Einnahmesicherheit für den Fonds.

Hinweis

Der Fonds befindet sich nicht im Vertrieb; es werden keine Zeichnungsverträge mit weiteren Anlegern geschlossen.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Beteiligungsunternehmen der Habona Invest Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

Über Habona Invest

Die 2009 gegründete Habona Invest zählt heute zu den führenden Investment- und Asset-Managern für Immobilien der Nah- und Grundversorgung in Deutschland. Mit Standorten in Frankfurt und Hamburg fokussiert sich das Unternehmen auf zukunftsorientierte und nachhaltige Immobilieninvestments in essenzielle Versorgungseinrichtungen. Habona Invest hat bislang drei Spezialfonds für institutionelle Investoren sowie neun geschlossene und einen offenen Publikumsfonds erfolgreich initiiert. Das verwaltete Immobilienvermögen (Assets under Management) beträgt rund 1,1 Milliarde Euro und umfasst vorrangig Objekte des Lebensmitteleinzelhandels sowie Kindertagesstätten – zwei Segmente, die durch ihre langfristige Relevanz und Stabilität überzeugen. Die Qualität der Fonds und des Managements wird regelmäßig durch unabhängige Gutachten bestätigt. Als Branchenbenchmark bietet der jährlich erscheinende Habona Report – Deutschlands einziger Markt- und Trendbericht mit Fokus auf Nahversorgung – fundierte Analysen und wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftige Marktentwicklungen.