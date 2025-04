Deutsche Umwelthilfe fordert Stopp des überdimensionierten Betriebs

Berlin (ots) -



- Mit Inbetriebnahme des neuen Terminalschiffs "Excelsior" droht massive

Überkapazität: DUH fordert sofortige Stilllegung der "Höegh Esperanza"

- Terminalschiff Esperanza durch Biozid-Einleitung besonders umweltschädlich -

und ohnehin nur zu 64 Prozent ausgelastet

- DUH fordert klare Absage an neue LNG-Infrastruktur in ganz Deutschland



Mit der heute erwarteten Ankunft des LNG-Terminalschiffs "Excelsior" in

Wilhelmshaven steht das zweite schwimmende Terminal am Standort kurz vor der

Inbetriebnahme. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die wachsende

LNG-Überkapazität und fordert jetzt umso dringlicher ein Aus für das erste

Terminalschiff, die extrem umweltschädliche "Höegh Esperanza". Diese setzt

giftige Chlor-Biozide ein und verschmutzt massiv das Wattenmeer. Im Gegensatz

dazu arbeitet die "Excelsior" mit einer Ultraschall-Technologie.





Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Jetzt gibt es erst recht

keinen Grund mehr, die besonders umweltschädliche 'Esperanza' am Netz zu lassen.

Ein Weiterbetrieb mit giftigen Chlor-Bioziden in unmittelbarer Nähe zu sensiblen

Schutzgebieten widerspricht allen Umwelt- und Naturschutzprinzipien. Wir fordern

die Landesregierung in Niedersachsen auf, das Terminalschiff stillzulegen - zum

Schutz von Umwelt und Klima."



Die "Excelsior" sollte ursprünglich im ersten Quartal 2024 in Betrieb genommen

werden. Um kurzfristig für die Gasversorgung zur Verfügung zu stehen, erhielt

sie eine beschleunigte Genehmigung ohne Umweltverträglichkeitsprüfung. Die

Verzögerung zeigt einmal mehr, dass ein zweites Terminalschiff unnötig ist.

Dafür spricht auch die geringe Auslastung der bestehenden LNG-Infrastruktur. Im

Jahr 2024 war die "Höegh Esperanza" nur zu 64 Prozent ausgelastet.



Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz der DUH: "Deutschland

setzt auf eine klima- und umweltpolitisch fatale LNG-Überkapazität. Kein

einziges Terminal ist annähernd ausgelastet. Zwei Terminalschiffe in Stade und

vor Rügen haben vorzeitig ihren Betrieb eingestellt und verursachen nur noch

horrende Kosten. Die Landesregierung in Niedersachsen sollte die Zeichen

erkennen, anstatt auf Biegen und Brechen an dem nicht benötigten Terminalschiff

festzuhalten."



