Weine, Säfte und Eistee beim Discounter ab sofort bis zu 16 Prozent günstiger / Erfrischung für die warmen Sommertage (FOTO)

Mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Lust auf erfrischende Getränke.

Genau aus diesem Grund reduziert NORMA nun Weine, Säfte und Eistee dauerhaft im

Preis. Kundinnen und Kunden, die jetzt beim Apfel- oder Orangensaft von BIO

SONNE und TRIMM zugreifen, sparen damit echtes Geld - knapp zehn Prozent um

genau zu sein. Den Orangennektar von TRIMM gibt es beispielsweise in der

1,5-Liter-Flasche ab sofort für 1,99 Euro statt zuvor 2,19 Euro. Den absoluten

Preishammer gibt's beim Eistee: Der SURF Eistee 0,5 Liter ist ab sofort für 49

Cent (zuvor 59 Cent) und damit gut 16 Prozent günstiger zu haben. Auch

Weinliebhaber können jetzt an warmen Sommerabenden sparen. Sowohl der Primitivo

Puglia (0,75 Liter) als auch der Dornfelder Spätburgunder (1 Liter) und der

Württemberger Trollinger mit Lemberger (1 Liter) sind ab sofort um jeweils 20

Cent reduziert.



In diesem Jahr hat NORMA bereits mehr als 120 Artikel im Sortiment dauerhaft im

Preis gesenkt und immer zur richtigen Zeit die besten Preisvorteile an

Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. So wird der Discounter seinem

Motto "Mehr fürs Geld" tagtäglich gerecht.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen

je nach Verfügbarkeit):







Bislang: 2,49 EUR

Jetzt: 2,29 EUR



Dornfelder Spätburgunder QbA 1 l

Bislang: 2,99 EUR

Jetzt: 2,79 EUR



EUGEN SPÄTH Württemberger Trollinger mit Lemberger QbA 1 l

Bislang: 4,49 EUR

Jetzt: 4,29 EUR



TRIMM Apfelsaft Direktsaft naturtrüb 1 l

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 1,39 EUR



TRIMM Mehrfrucht-Direktsaft 1 l

Bislang: 2,39 EUR

Jetzt: 2,19 EUR



TRIMM Orangensaft 1 l

Bislang: 2,39 EUR

Jetzt: 2,19 EUR



TRIMM Orangennektar 1,5 l

Bislang: 2,19 EUR

Jetzt: 1,99 EUR



TRIMM Orangensaft 6 x 1 l

Bislang: 14,34 EUR

Jetzt: 13,14 EUR



TRIMM Orangennektar 6 x 1,5 l

Bislang: 13,14 EUR

Jetzt: 11,94 EUR



BIO SONNE Bio-Orangensaft 1 l

Bislang: 2,75 EUR

Jetzt: 2,65 EUR



SURF Eistee 0,5 l

Bislang: 0,59 EUR

Jetzt: 0,49 EUR



SURF Eistee 1,5 l

Bislang: 0,89 EUR

Jetzt: 0,79 EUR



SURF Eistee 3 l

Bislang: 3,49 EUR

Jetzt: 2,94 EUR



SURF Eistee 6 x 1,5 l

Bislang: 5,34 EUR

Jetzt: 4,74 EUR



Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am

Markt.



