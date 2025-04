Deutsche Bank für öffentliche Förderung von Rüstungskrediten

RandomGambler1 schrieb 13.04.25, 16:54

Hier zeigt sich die wahre Macht der Ausländer über die US Finanzen, ausländische US Bonds Anteile in Milliarden US$ :



Bild: 6147_20250413165139_bonds



Das ist der Grund, warum die Zölle ihre Waffenfähigkeit verlieren müssen, denn es droht ein Umschichten von US Staatsanleihen in Andere.

Es ist die monetäre Atombombe ;)