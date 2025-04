BACARDÍ Rum sorgt mit neuem Passionsfrucht-Geschmack für tropisches Flair

BACARDÍ Passionfruit bietet eine verlockende Mischung aus erfrischender Fruchtigkeit und kühnem Charakter, die sich perfekt für gesellschaftliche Anlässe eignet. Die Kategorie der aromatisierten Rumsorten befindet sich im Aufwind, und es wird erwartet, dass sie in den nächsten fünf Jahren erheblich wachsen wird. BACARDÍ hat sich verpflichtet, an der Spitze dieser Dynamik zu bleiben und aufregende, ins Auge fallende Innovationen einzuführen, um neue Verbraucher zu gewinnen und die Expansion der Kategorie voranzutreiben.

Tjalling Simoons, BACARDÍ Brand Director für Europa, kommentiert die Einführung: „Wir bei BACARDÍ sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um unseren Fans kühne, aufregende Geschmacksrichtungen zu bieten, und Passionfruit ist die perfekte Ergänzung. Als die Nummer 1 unter den Rum-Marken in Europa** wissen wir, dass die Verbraucher nach Getränken suchen, die ihr Trinkerlebnis verbessern und ihrem sich wandelnden Geschmack entsprechen. Passionsfrucht ist bereits ein Top-Performer in Cocktails, sowohl zu Hause als auch in Bars, daher sind wir zuversichtlich, dass diese lebhafte Neueinführung Rum-Liebhaber begeistern und neue Trinker dazu einladen wird, köstliche, tropische Aromen zu entdecken".

BACARDÍ Passionfruit wird auf der Basis von BACARDÍ Rum hergestellt, enthält ein natürliches Aroma, ist glutenfrei und bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen süßen und spritzigen Noten. Ob bei Feiern am Strand oder zu Hause, BACARDÍ Passionfruit bringt einen Hauch von Tropen in jede Gesellschaft und ist damit ein unverzichtbares Getränk für den Sommer und darüber hinaus.

Seine kühne, geschmackliche Vielseitigkeit macht BACARDÍ Passionfruit zur ultimativen Basis für eine breite Palette von Cocktails, von einfachen Mixgetränken bis hin zu komplexeren Kreationen - jeder Schluck ist ein Fest des tropischen Geschmacks. Für das perfekte Sommergetränk mischen Sie BACARDÍ Passionfruit mit Limonade, oder probieren Sie es mit Cranberrysaft oder Sodawasser, und machen Sie sich bereit für den Geschmack der Tropen in diesem Sommer.

BACARDÍ Passionfruit (70cl, 27% ABV) wird im April und Mai 2025 in den Niederlanden, Deutschland, Schweden, Norwegen, Polen und Luxemburg eingeführt.

Weitere Informationen über BACARDÍ Rum finden Sie unter www.BACARDÍ.com.

*Robertet 2023

**IWSR 2023

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2669998/BACARDI.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2670086/BACARDI_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mit-einem-schluck-in-den-sommer-bacardi-rum-sorgt-mit-neuem-passionsfrucht-geschmack-fur-tropisches-flair-302439539.html