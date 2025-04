Traton überzeugt mit Auftragseingang und stützt Daimler und VW

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Geschäftsbelebung infolge eines starken Auftragseingangs bei Traton hat der Aktie der VW-Lkw-Holding am Montag kräftige Gewinne beschert. Davon wurde auch das Papier des Wettbewerbers Daimler Truck mitgezogen und auch VW profitierten. Im Verlauf der Telefonkonferenz von Traton bröckelten die Gewinne von Traton und Daimler Truck zwischenzeitlich etwas ab, denn Finanzchef Michael Jackstein äußerte sich während einer Telefonkonferenz vorsichtig zu den Folgen der US-Zölle.

Das Traton-Papier setzte am späteren Vormittag seine Erholung vom am 9. April erreichten Jahrestief fort - da hatte Traton mit seinen Eckzahlen zum ersten Quartal die Markterwartungen verfehlt - und legte an der MDax -Spitze um 4,2 Prozent auf 29,12 Euro zu. Zum Handelsstart war es für die Aktie noch um 5,5 Prozent hochgegangen. Seit dem Jahrestief hat das Papier nun insgesamt wieder etwas mehr als 15 Prozent an Boden gut gemacht. Bis zu dem Anfang März erreichten Rekordhoch bei 38,45 Euro ist es allerdings noch ein gutes Stück.