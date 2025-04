Aktien Europa Freundlicher Wochenauftakt - Kaufofferte treibt Deliveroo hoch Europas Aktienmärkte haben am Montag an die gute Vorwoche angeknüpft. Handelsstreitigkeiten und Importzölle traten etwas in den Hintergrund, das Interesse richtet sich verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen und vor allem auf deren …