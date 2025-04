Aktien Frankfurt Dax wieder über 22.400 Punkte - Experten bleiben vorsichtig Am deutschen Aktienmarkt und auch europaweit sind die Anleger am Montag zuversichtlich geblieben. Der Dax knüpfte an seinen starken Lauf der vergangenen zwei Handelswochen an und legte zur Mittagszeit um 0,78 Prozent auf 22.416,23 Punkte zu. Das …