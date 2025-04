Mediobanca will Generalis Vermögensverwaltung kaufen Neue Volte im italienischen Banken-Poker: Die Investmentbank Mediobanca will für eine Milliardensumme die Vermögensverwaltungssparte des Versicherers Generali übernehmen. Dazu legte das Geldhaus am Montag ein 6,3 Milliarden Euro schweres …