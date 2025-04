High Tide meldet Einzelhandelsumsatz von ca. 6,8 Mio. $ an langem ‚4/20’-Wochenende

CALGARY, AB, 28. April 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen, gab heute bekannt, dass es von 17. bis 20. April 2025 (das „lange ‚4/20‘-Wochenende“) über alle Einzelhandelsplattformen hinweg einen Bruttoumsatz in Höhe von insgesamt 6,8 Millionen CAD (der „Gesamtumsatz“) erwirtschaftet hat, was einer Steigerung von 10 % gegenüber dem gleichen Zeitraum der Vorwoche entspricht.

4/20 Giveaway

Dieses Jahr hat Canna Cabana sein bis dato größtes (4/20) Giveaway durchgeführt – mit einem Preisgeld von 100.000 CAD für den Hauptgewinner. Das Gewinnspiel lief von 1. März bis 20. April 2025, Einsendeschluss war am 20. April um 4:20pm EDT.

Angesichts der jüngsten Ereignisse und als stolzes kanadisches Unternehmen mit über 1,8 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in ganz Kanada hat das Unternehmen entschieden, das jährliche 4/20 Giveaway in diesem Jahr zu ändern und Bargeld als Hauptpreis zu vergeben, anstatt dem Gewinner wie in den Vorjahren ein Tesla Model Y anzubieten.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs ein ELITE-Mitglied aus Winnipeg, Manitoba, ist – nach den Gewinnern aus Ontario und Alberta in den Vorjahren.

„Das vergangene lange ‚4/20‘-Wochenende war großartig, zumal wir eine starke und beschleunigte Verkaufsdynamik in allen Einzelhandelskanälen von High Tide beobachten konnten. Unsere Strategie, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, hat sich als Erfolgsrezept erwiesen und dazu beigetragen, Canna Cabana als jene Einzelhandelsmarke zu positionieren, die von Cannabisliebhabern im ganzen Land bevorzugt wird. Es ist klar, dass unser einzigartiges Einzelhandelsmodell, gepaart mit unübertroffenen Wert- und Treueangeboten, High Tide weiterhin von der Masse abhebt“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Seite 2 ► Seite 1 von 4