Bernstein belässt Merck KGaA auf 'Market-Perform' - Ziel 168 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Merck KGaA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Mit der nun bestätigten Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Springworks Therapeutics ergänze und stärke der Pharma- und Spezialchemiekonzern sein Pharmageschäft, schrieb Analyst Florent Cespedes in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Darmstädter hätten zudem noch mehr als 15 Milliarden Euro für weitere Zukäufe etwa im Life-Science-Bereich übrig./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 08:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 08:14 / UTC