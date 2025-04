Lidl senkt Preise für Säfte, Weine und weitere Produkte / Säfte, Eistee und Weine um bis zu elf Prozent günstiger (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland gibt sinkende Rohstoffpreise direkt als

Preisvorteil an seine Kunden weiter und senkt erneut die Preise für beliebte

Produkte aus dem Sortiment. Bereits im Februar reduzierte der Discounter die

Butterpreise der Lidl-Eigenmarke, vor wenigen Wochen folgten dann ausgewählte

Fleisch- sowie Backwaren. Die neuen Preise gelten ab sofort, dauerhaft und

deutschlandweit. Damit bleibt der Frische-Discounter seinem Anspruch treu,

hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum gewohnt günstigen

Lidl-Preis anzubieten.



Unter anderem folgende Artikel sind in allen Lidl-Filialen ab sofort bis zu elf

Prozent günstiger:





Säfte:



- Apfelsaft naturtrüb , 1 Liter, neu 1,39 Euro statt 1,49 Euro (- 6 Prozent)

- Apfelsaft klar , 1,5 Liter, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 1,06 Euro / Liter)

statt 1,79 Euro (- 11 Prozent)

- Orangennektar 50 Prozent , 1,5 Liter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 1,33 Euro /

Liter) statt 2,19 Euro (- 9 Prozent)

- Orangensaft ohne Fruchtfleisch , 1 Liter, neu 2,19 Euro statt 2,39 Euro (- 8

Prozent)

- Orangensaft mit Fruchtfleisch , 1 Liter, neu 2,19 Euro statt 2,39 Euro (- 8

Prozent)

- Milder Orangensaft , 1 Liter, neu 2,19 Euro statt 2,39 Euro (- 8 Prozent)

- Orangenfruchtsaftgetränk 20 Prozent , 10 x 0,2 Liter, neu 1,99 Euro

(Grundpreis: 1,00 Euro / Liter) statt 2,19 Euro (- 9 Prozent)

- Apfel-Kirschfruchtsaftgetränk 20 Prozent , 10 x 0,2l Liter, neu 1,99 Euro

(Grundpreis: 1,00 Euro / Liter) statt 2,19 Euro (- 9 Prozent)

- Multivitaminfruchtsaftgetränk 20 Prozent , 10 x 0,2 Liter, neu 1,99 Euro

(Grundpreis: 1,00 Euro / Liter) statt 2,19 Euro (- 9 Prozent)



Eistee:



- Eistee verschiedene Sorten , 1,5 Liter, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 0,53 Euro /

Liter) statt 0,89 Euro (- 11 Prozent)



Weine:



- Dornfelder/Spätburgunder Pfalz/Rheinhessen/Nahe , 1 Liter, neu 2,79 Euro statt

2,99 Euro (- 6 Prozent)

- Primitivo Puglia IGT , 0,75 Liter, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 3,05 Euro /

Liter) statt 2,49 Euro (- 4 Prozent)

- Trollinger/Lemberger Württemberg halbtrocken , 1 Liter, neu 4,29 Euro statt

4,49 Euro (- 4 Prozent)

- Spanien Weisswein trocken , 3 Liter, neu 4,99 Euro (Grundpreis: 1,66 Euro /

Liter) statt 5,29 Euro (- 5 Prozent)

- Spanien Tempranillo trocken , 3 Liter, neu 4,99 Euro (Grundpreis: 1,66 Euro /

Liter) statt 5,29 Euro (- 5 Prozent)

- Chardonnay Italia trocken 11 Prozent , 0,75 Liter, neu 2,19 Euro (Grundpreis:

2,92 Euro / Liter) statt 2,29 Euro (- 4 Prozent)

- Primitivo Rosato IGT Puglia , 0,75 Liter, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 3,05 Euro

/ Liter) statt 2,49 Euro (- 8 Prozent)



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier

(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .



Weitere Informationen



Lidl: Das Unternehmen: https://unternehmen.lidl.de/



Lidl-Newsroom: https://unternehmen.lidl.de/newsroom



Pressekontakt:



Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG

07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6021115

OTS: Lidl