AllianzGI und Lurse entwickeln volldigitale bAV-Lösung für den Mittelstand

graueeminenz77 schrieb 25.04.25, 11:07

ja, die NZZ ist eine gute Zeitung ! Da stehen Dinge ohne wenn und aber drin. Sie zeigen hier auch Wirtschaftskompetenz, politische Redaktion ist sowieso sehr ehrlich. Der Beitrag hier bringt es auf den Punkt. Alles okay auf dem Boot der Allianz. Aber vielleicht holen sie sich doch noch Amundi S.A. , was bisher zu "teuer" war .... irgendwann wird es dann nicht teurer 🙄. Eine Übernahme wurde den Kurs nur kurzfristig belasten, die Synergien sind auf Dauer aber bestens und Amundi S. A. ist eine Cashmaschine. Auch die Meinungen Einiger hier, dass sich die Deutsche Bank die DWS wieder zurückholt, sind nicht allzuweit hergeholt. Bei beiden hoffe ich nicht, dass es so kommt, weil ich sie als Einzeltitel im Depot habe und etwas Adäquateszu finden ist nicht einfach, zumal es "nur" einen Aufschlag geben würde. Okay, dann muss man halt ALV aufstocken. Deutsche Bank wäre ich eher vorsichtig. Versicherer sind die besseren Verwalter.