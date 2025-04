Biocon Biologics erhält positive CHMP-Stellungnahmen für das Biosimilar Denosumab in Europa

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Biocon Aktie Die Biocon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,41 % und einem Kurs von 312 auf Bombay (25. April 2025, 12:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Biocon Aktie um -6,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,36 %. Die Marktkapitalisierung von Biocon bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Mrd..

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Biocon Biologics Ltd (BBL), ein vollständigintegriertes globales Unternehmen für Biosimilars und eine Tochtergesellschaftvon Biocon Ltd (BSE-Code: 532523) (NSE: BIOCON), hat heute bekannt gegeben, dassder Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agenturpositive Stellungnahmen zur Zulassung seiner Denosumab-Biosimilar-Kandidaten fürverschiedene therapeutische Indikationen im Bereich Knochengesundheit abgegebenhat: Vevzuo® und Denosumab BBL (Markenname befindet sich derzeit imZulassungsverfahren).Die positiven Stellungnahmen basieren auf Zulassungsanträgen, die von BiosimilarCollaborations Ireland Limited eingereicht wurden - einer mittelbaren,hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Biocon Biologics Ltd.Die Zulassungsempfehlungen folgen auf die Bewertung umfassender Datensätze,einschließlich der Ergebnisse klinischer Studien, die die Vergleichbarkeit mitdem Referenzprodukt in Bezug auf Pharmakokinetik, Sicherheit, Wirksamkeit undImmunogenität belegen[1].Das Denosumab-Biosimilar Vevzuo® dient der Prävention von Knochenkomplikationenbei Erwachsenen mit fortgeschrittenem Knochenkrebs sowie der Behandlung vonErwachsenen und Jugendlichen mit skelettalem Reifegrad mit Riesenzelltumoren desKnochens.Denosumab BBL ist zur Behandlung von Osteoporose bei Frauen nach denWechseljahren, zur Behandlung von Knochenschwund infolge einer Hormonablationbei Männern mit erhöhtem Frakturrisiko oder zur Behandlung von Knochenschwundinfolge einer Langzeitbehandlung mit systemischen Glukokortikoiden vorgesehen.Die Europäische Kommission (EC) wird die Stellungnahmen des CHMP prüfen und nachihrer Entscheidung detaillierte Informationen zu den zugelassenenAnwendungsgebieten und zur Anwendung in die Fachinformationen (SmPCs) sowie dieEuropäischen Öffentlichen Beurteilungsberichte (EPARs) aufnehmen, die in allenAmtssprachen der Europäischen Union (EU) verfügbar sind.Bis zur Erteilung der Zulassung durch die EC sind diese Produkte in der EU nichtzur Anwendung zugelassen.Über Biocon Biologics Limited:Biocon Biologics Ltd. (BBL), eine Tochtergesellschaft der Biocon Limited, istein einzigartiges, vollständig integriertes globales Biosimilars-Unternehmen,das sich der Transformation des Gesundheitswesens und der Verbesserung desLebens verschrieben hat. Das Unternehmen nutzt seine umfassenden"Lab-to-Market"-Fähigkeiten, um Millionen von Patient:innen in über 120 Ländernerschwinglichen Zugang zu hochwertigen Biosimilars zu ermöglichen. Durch denEinsatz modernster Wissenschaft, innovativer Technologieplattformen, globalerProduktionskapazitäten und erstklassiger Qualitätssysteme senkt Biocon Biologics