EDEKA überzeugt an der Frischetheke (FOTO)

- Regionalität und Frischetheken als Differenzierungsmerkmale im Wettbewerb

- TV-Spot rückt regionale Auswahl der EDEKA-Frischetheken in den Fokus

- Neue Kampagne betont EDEKA als Partner der heimischen Landwirtschaft



Die EDEKA-Frischetheken sind das Herzstück eines jeden Marktes und immer eine

gute Wahl, wenn es um hochwertiges Grillgut aus der Region geht. Vielfältig

bestückt mit Produkten aus regionalen Markenfleischprogrammen, überzeugen die

EDEKA-Frischetheken nicht nur mit Vielfalt und Qualität, sondern auch mit

Kompetenz und Beratung. Genau das rückt die neue EDEKA-Kampagne in den Fokus.

Das Highlight ist ein TV-Spot, der mit Witz und Charme das Thema Regionalität in

den Mittelpunkt stellt.





EDEKA ist der führende Anbieter regional erzeugter Lebensmittel in Deutschland.Gerade durch seine genossenschaftliche Struktur bietet der Verbund heimischenErzeugern sehr gute Absatzchancen. Rund 30 Prozent der Waren in denEDEKA-Märkten stammen von lokalen und regionalen, meist landwirtschaftlichgeprägten Anbietern. "EDEKA steht wie kein zweites Handelsunternehmen fürRegionalität. Wir sind traditionell ein wichtiger und verlässlicher Partner derdeutschen Landwirtschaft und bauen unsere regionalen Sortimente kontinuierlichaus. Besonders unsere Bedienungstheken mit regional erzeugten frischen Produktensind unser Differenzierungsfaktor Nummer Eins", so Markus Mosa,Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.Um die regionale Sortimentsvielfalt an der Frischetheke geht es auch in derneuen EDEKA-Kampagne. Zentrales Element ist der TV-Spot, der auf gewohnthumorvolle Weise das Thema Regionalität an der Frischetheke inszeniert. Dabeiliegt der Schwerpunkt auf dem Grillsortiment aus frischen Fleisch- undWurstwaren. Unter dem Titel "RegioNah" wird das kampagnenbegleitendeOut-of-Home-Motiv bundesweit und in den EDEKA-Märkten platziert. Darüber hinauswird die Kampagne auf Social-Media-Kanälen wie Facebook , Instagram und TikTokverlängert und ebenfalls online auf edeka.de/theke (https://www.edeka.de/unsere-marken/edeka-qualitaetsversprechen/theke-beratung/index.jsp) sowie im EDEKAeigenen Newsletter aufgegriffen.Mit den Bedientheken mit Fleisch, Wurst, Fisch und Käse differenziert sich EDEKAdeutlich vom Wettbewerb mit reiner Selbstbedienung. Neben fachkundiger Beratungglänzen die Theken vor allem durch höchste Produktqualität und -vielfalt. Mitlangfristigen und verlässlichen Lieferverträgen sorgt EDEKA für Planungs- undInvestitionssicherheit bei den Vertragslandwirt:innen. Zusätzlich stehen diebesonderen Markenfleischprogramme von EDEKA neben einem Mehr an Tierwohl auch