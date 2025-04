Comac Medical kündigt neue Ernennungen von Führungskräften und internationale Expansion an

Ernennung von Führungskräften

Dr. Chris Smyth wurde mit Wirkung vom 1. September zum Geschäftsführer ernannt. Dr. Smyth ist in Großbritannien ansässig und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in globalen CROs und in der klinischen Forschung mit Schwerpunkt Biotechnologie. Zuletzt war er als Präsident von ICON Biotech tätig, davor hatte er mehrere leitende Positionen bei IQVIA Biotech inne, darunter Präsident und Betriebsleiter.

Comac Medical hat auch einen neuen Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Neil Ferguson eingesetzt. Herr Ferguson ist eine erfahrene, weltweit tätige Führungspersönlichkeit mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Gesundheits- und Pharmabranche, davon mehr als 25 Jahre im Bereich der ausgelagerten Dienstleistungen, u. a. bei Syneos Health und Quintiles, wo er leitende Funktionen innehatte, die ein erhebliches Umsatzwachstum und eine betriebliche Erweiterung ermöglichten. Herr Ferguson wird den Aufsichtsrat leiten, der sich aus dem Gründer und Ehrenvorsitzenden von Comac Medical, Dr. Milen Vrabevski, und den EdgeCap Vertretern Dr. Günter Schmid, Christopher Backes und Kristjan Piilmann zusammensetzt.

Die heutigen Ernennungen markieren einen bedeutenden Meilenstein für Comac Medical auf dem Weg in die nächste Entwicklungsphase und bauen auf den kürzlich erfolgten Neuzugängen von zwei erfahrenen Branchenführern mit Sitz in Deutschland auf: Christian Buhlmann als kaufmännischer Leiter und Peter Windisch als Betriebsleiter.

Internationale Expansion

Comac Medical hat lokale Einheiten und Teams in den Vereinigten Staaten, Deutschland und dem Vereinigten Königreich gegründet, um die starke Präsenz von Comac Medical in Mittel- und Osteuropa zu ergänzen. In diesen Ländern, einschließlich der Ost- und Westküste der USA, wurden spezielle Geschäftsentwicklungsteams eingerichtet, um Biotech- und Pharmakunden in wichtigen Innovationszentren zu unterstützen.