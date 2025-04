Rheinmetall landet ersten Wasserstoff-Megadeal!

Der Rüstungs- und Automobilhersteller Rheinmetall hat einen wichtigen Schritt im Wasserstoffgeschäft gemacht: Das Unternehmen wird seinen ersten Großauftrag für Wasserstoffspeicher- und -transportsysteme erhalten. Rheinmetall unterzeichnete eine Absichtserklärung mit einem nicht genannten europäischen Hersteller von erneuerbarem grünem Wasserstoff über die Lieferung von einhundert Gasbehältern mit mehreren Elementen in verschiedenen Größen. Der Auftragswert wird auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in Euro geschätzt. Die erste Lieferung soll Anfang 2026 erfolgen.

Mit dem sogenannten Letter of Intent erreicht Rheinmetall einen Meilenstein in seiner noch jungen Multiple-Element Gas Container (MEGC)-Geschichte. "Wir sind sehr stolz, dass wir für unser innovatives Produkt in so kurzer Zeit bereits den ersten Großkunden gewinnen konnten und dadurch das noch junge Geschäftsfeld der Speicher- und Transportsysteme von Wasserstoff für Rheinmetall weiter etablieren können", erklärte Philipp Engl, Geschäftsfeldleiter INVENT H2.