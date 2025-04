SEC winkt XRP-ETFs von ProShares durch – XRP-Kurs legt weiter zu!

Diese Genehmigung durch die SEC erfolgt nur wenige Wochen nach dem Launch des ersten XRP-ETFs in den USA durch Teucrium Investment Advisors LLC , dessen Produkt am ersten Handelstag Handelsvolumen von über fünf Millionen US-Dollar generierte und als "erfolgreichster Produktstart" der Unternehmensgeschichte bezeichnet wurde.

Der ETF-Gigant ProShares hat von der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) grünes Licht für die Einführung von drei neuen XRP -basierten Exchange Traded Funds (ETFs) erhalten. Die Produkte Ultra XRP ETF (2-fache Hebelwirkung long), Short XRP ETF (ungehebelte Short-Position) und Ultra Short XRP ETF (-2-fache Hebelwirkung short) sollen ab dem 30. April an den Markt gehen.

Spot-ETF bleibt ausstehend

Trotz des Erfolgs der futures-basierten ETFs bleibt die Zulassung eines Spot-XRP-ETFs weiterhin ausstehend. Der Antrag von ProShares sowie weiterer Vermögensverwalter wie Grayscale, 21Shares und Bitwise befinden sich noch in Prüfung. Besonders im Fokus steht dabei der Antrag von Grayscale, bei dem am 22. Mai eine entscheidende Frist endet.

"Sehr ungewöhnlich, dass das erste ETF-Produkt eines neuen Assets ein gehebelter ETF ist. Spot-XRP bleibt weiterhin unbestätigt, auch wenn die Genehmigungschancen aktuell gut stehen," kommentierte Bloomberg-Senior-ETF-Analyst Eric Balchunas auf X (ehemals Twitter).

Rekordinvestitionen in Krypto-ETFs

Die ETF Zulassungen kommen zu einen guten Zeitpunkt. Globale Krypto-Investmentprodukte verzeichneten vergangene Woche massive Kapitalzuflüsse. Laut aktuellen Daten von CoinShares flossen rund 3,4 Milliarden US-Dollar netto in Fonds großer Vermögensverwalter wie BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares und 21Shares. Dies stellt die größten wöchentlichen Nettozuflüsse seit Mitte Dezember dar.

XRP-Preis weiter im Aufwind: Markt zeigt positive Signale

Aktuell notiert XRP bei 2,33 US-Dollar und liegt damit 0,2 Prozent höher in der letzten Stunde. Auf 24-Stunden-Sicht verzeichnet die Kryptowährung ein Plus von über 7 Prozent und innerhalb der letzten sieben Tage ein Plus von 9,5 Prozent. Damit führt XPR die Top Altcoins mit der besten Tagesperformance an. Der Fear & Greed Crypto Index zeigt mit 51 eine neutrale Marktstimmung. (Stand: Montag, 12:00 Uhr MEZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion