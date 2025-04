ERP muss sich an Firmen anpassen, nicht umgekehrt

Stuttgart (ots) - FEPA: ERP-System für die mittelständische Fertigungsindustrie,

das für jeden Kunden maßgeschneidert wird - individuell, persönlich, skalierbar



"Ein gutes ERP-System zeichnet sich dadurch aus, dass es flexibel an die

Anforderungen und Geschäftsprozesse der Unternehmen anpassbar ist", erklärt

Christian Biebl, Geschäftsführer des Stuttgarter ERP-Herstellers Planat. Was für

ihn eine Selbstverständlichkeit darstellt, ist am Markt keineswegs

selbstverständlich. Viele Firmen, die bei Planat anfragen, haben die Erfahrung

gemacht, dass andere Hersteller die Auffassung vertreten "die Firma müsse ihre

Geschäftsprozesse in Einklang mit ihrer ERP-Software bringen", um diese nutzen

zu können. Das ERP-System FEPA von Planat richtet sich vor allem an die

mittelständische Fertigungswirtschaft. "Diese Unternehmen haben genug

Herausforderungen wie Zölle, ESG oder Lieferkettendynamik und wollen mit einem

ERP-System kein weiteres Problem, sondern eine Lösung", sagt Christian Biebl.







Planat GmbH bei FEPA konsequent auf Kundenorientierung. Diese Strategie basiert

auf drei Komponenten: eine moderne und umfassende Basissoftware, Branchenmodule

für unterschiedliche Zielmärkte und erprobte Add-on-Lösungen für spezifische

Anforderungen. Zur Unterstützung der Kunden auf allen Ebenen bietet Planat neben

der Software auch Consulting- und Support-Services. "Wir geben uns allergrößte

Mühe, jeden noch so individuellen Kundenwunsch zu erfüllen", stellt der

Geschäftsführer klar. Die mittelständische Industrie verlangt in überschaubarem

Umfang nach betriebsspezifischen Anpassungen, hat er festgestellt.



Individualisierung statt "Software von der Stange"



Der Wunsch nach Individualisierung statt nach "Software von der Stange" hängt

damit zusammen, dass das ERP-System für weit über 90 Prozent der produzierenden

Mittelständler das Herzstück ihrer gesamten Digitalisierungsstrategie darstellt,

wie Planat im aktuellen Report "ERP-Herausforderungen" zutage gefördert hat. Für

den Report waren 196 mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe

unterschiedlicher Firmengrößen zu ihrer Strategie bezüglich Enterprise Resource

Planning befragt worden. Demnach stufen mehr als drei Viertel (76 Prozent) der

kontaktierten Fertigungsunternehmen das ERP-System als "sehr wichtig" und

weitere 18 Prozent als "wichtig" für eine generelle Digitalisierung im

Mittelstand ein.



Als weitere Schlüsselsysteme insbesondere für das produzierende Gewerbe wurden Seite 2 ► Seite 1 von 3





Während viele ERP-Hersteller One-fits-all-Standardlösungen anbieten, setzt diePlanat GmbH bei FEPA konsequent auf Kundenorientierung. Diese Strategie basiertauf drei Komponenten: eine moderne und umfassende Basissoftware, Branchenmodulefür unterschiedliche Zielmärkte und erprobte Add-on-Lösungen für spezifischeAnforderungen. Zur Unterstützung der Kunden auf allen Ebenen bietet Planat nebender Software auch Consulting- und Support-Services. "Wir geben uns allergrößteMühe, jeden noch so individuellen Kundenwunsch zu erfüllen", stellt derGeschäftsführer klar. Die mittelständische Industrie verlangt in überschaubaremUmfang nach betriebsspezifischen Anpassungen, hat er festgestellt.Individualisierung statt "Software von der Stange"Der Wunsch nach Individualisierung statt nach "Software von der Stange" hängtdamit zusammen, dass das ERP-System für weit über 90 Prozent der produzierendenMittelständler das Herzstück ihrer gesamten Digitalisierungsstrategie darstellt,wie Planat im aktuellen Report "ERP-Herausforderungen" zutage gefördert hat. Fürden Report waren 196 mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbeunterschiedlicher Firmengrößen zu ihrer Strategie bezüglich Enterprise ResourcePlanning befragt worden. Demnach stufen mehr als drei Viertel (76 Prozent) derkontaktierten Fertigungsunternehmen das ERP-System als "sehr wichtig" undweitere 18 Prozent als "wichtig" für eine generelle Digitalisierung imMittelstand ein.Als weitere Schlüsselsysteme insbesondere für das produzierende Gewerbe wurden