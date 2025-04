UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Treffen mit Investoren auf "Buy" belassen. Unter dem Strich seien diese in Telekomaktien untergewichtet, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Am häufigsten seien in ihren Portfolios Aktien der Deutschen Telekom und/oder von KPN vertreten. Die Telekomanbieter seien vergleichsweise unempfindlich hinsichtlich US-Importzöllen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 16:28 / GMT