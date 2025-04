XORTX gibt Erteilung eines europäischen Patents bekannt

CALGARY, AB – 28. April 2025 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen in der späten klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung der Gicht sowie fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, gibt mit Freude bekannt, dass es vom Europäischen Patentamt das Verständigungsschreiben über die Patenterteilung für „Xanthine Oxidase Inhibitor Formulations“ (Xanthinoxidasehemmer-Formulierungen) erhalten hat. Das Patent erstreckt sich über Zusammensetzungen und Methoden der Formulierung unter Verwendung der von XORTX entwickelten Formulierungen von Xanthinoxidasehemmern („XOI“) zur Behandlung der gesundheitlichen Folgen von chronisch erhöhten Harnsäurewerten, Gicht, Nierenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Krankheiten, bei denen ein gestörter Purinstoffwechsel den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen dürfte.

Dr. Allen Davidoff, CEO von XORTX, erklärt: „Dieses Patent deckt Zusammensetzungen von Formulierungen ab, die für die Plattformtechnologie von XORTX entscheidend sind. Diese Patenterteilung stärkt unser Portfolio an Immaterialgüterrechten in der Europäischen Union („EU“). Wichtig ist vor allem, dass dieses europäische Patent den Patentschutz unseres First-in-Class-Programms für Gicht erweitert und unser Programm für die autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung („ADPKD“) unterstützt. Dieses Patent richtet das Augenmerk auf die gesundheitlichen Folgen, die sich aus der Bildung von Harnsäurekristallen aufgrund von Hyperurikämie bei Erkrankungen wie Gicht, Nierensteinbildung sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen ergeben, und deckt neuartige therapeutische Lösungen ab, die speziell für solche Probleme entwickelt wurden. Dank der Erteilung dieses Patents kann XORTX sein Patentportfolio weiter ausbauen, was der Vermarktung sowie Partnerschaften in ganz Europa zugutekommt. Mit der neuen Patenterteilung verfügt XORTX nun über fünf erteilte Patente in den Vereinigten Staaten („USA“) und/oder der EU, die sowohl die Zusammensetzungen als auch die Anwendungen von harnsäuresenkenden Mitteln zur Behandlung der Gicht, der gesundheitlichen Folgen von Hyperurikämie und der fortschreitenden Nierenerkrankungen abdecken.“

