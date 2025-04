Aktie sprungbereit

Insgesamt verlief die Bilanzsaison der US-Kreditinstitute robust, einzig der Zollschock aus Anfang April hat einen kleinen Schönheitsfehler in dem Chartverlauf der Citigroup-Aktie hinterlassen. Das Wertpapier versucht sich dennoch wieder in ihren ursprünglichen und seit Oktober 2023 bestehenden Aufwärtstrend zurückzukämpfen, sieht sich aber noch mit einer Reihe von Widerständen konfrontiert. Bleibt das Aufwärtsmomentum aber weiter hoch, könnte schon bald ein vollwertiges Kaufsignal entstehen.

Nachdem US-Präsident Donald Trump auf Druck der Finanzmärkte in seiner Zollpolitik ein gutes Stück weit zurückrudern musste und bereits erste Abkommen mit einigen Ländern geschlossen worden sind, könnte dies auch der Citigroup zu einem Revival verhelfen und oberhalb von 70,00 US-Dollar eine Kaufwelle an die Märzhochs von 75,06 US-Dollar auslösen. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit in den Widerstandsbereich von 77,79 US-Dollar vorzudringen, ehe eine kurzfristige Atempause eingelegt wird. Auf der Unterseite würden größere Abschlagsrisiken zurück auf die Jahrestiefs von 55,51 US-Dollar dagegen erst bei einem Bruch der Kursmarke von 61,30 US-Dollar entstehen. Aktuell zeichnet sich ein derartiges Bild aufgrund eines fehlenden Topping-Musters aber nicht ab.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Die Zeichen an den Aktienmärkten stehen derzeit weiter auf Erholungskurs, oberhalb von 70,00 US-Dollar könnte die Citigroup-Aktie in der Folge auf 75,06 und darüber 77,79 US-Dollar weiter zulegen und würde sich für ein Long-Investment nach Verlassen des Abwärtstrends anbieten. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, könnte beispielshalber das mit einem Hebel von 8,0 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK5EGQ zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 100 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 1,30 und 1,54 Euro errechnet. Wegen der zu erwartenden Volatilität sollte eine Verlustbegrenzung vorläufig den Bereich von 65,00 US-Dollar aber nicht überschreiten. In der Folge würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,42 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzusetzen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK5EGQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,72 - 0,75 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 60,0733 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 60,0733 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 68,43 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,54 Euro Hebel: 8,0 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.