Unternehmen reagieren zu spät auf Schieflage

Deutschlands Top 10 Interim Manager: Jedes Unternehmen sollte seine

"Zukunfts-Fitness" überprüfen

Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz,

Eckhart Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland

Streibich und Karlheinz Zuerl nennen Leitplanken für die wirtschaftliche

Zukunft Deutschlands im "United Interim Wirtschaftsreport 2025"



Angesichts der angespannten Konjunktur sollte jedes Unternehmen seine

"Zukunfts-Fitness" kritisch hinterfragen, raten die zehn führenden Interim

Manager Deutschlands. Im "United Interim Wirtschaftsreport 2025" stellen Dr.

Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart

Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und

Karlheinz Zuerl Leitplanken für die Zukunft Deutschlands als Wirtschaftsstandort

vor. Eine Schlüsselerkenntnis: Nicht nur die Politik ist zu behäbig, auch die

Unternehmen reagieren häufig nicht schnell genug auf die sich rasch verändernde

Marktlage.





Laut der von der Management-Community United Interim (https://www.unitedinterim.com/ ) unter der Leitung von Dr. Harald Schönfelddurchgeführten Studie ist die "mangelnde Anpassung an Marktveränderungen" diemit Abstand häufigste Ursache, warum Unternehmen in Schieflage geraten. Für dieStudie waren 550 Interim Manager befragt worden; 91 Prozent raten den Firmen,näher am Markt zu sein und schneller zu reagieren. "Die permanente Messung derKundenzufriedenheit ist die beste Methode, um frühzeitig Marktveränderungenaufzuspüren", ist Christian Florschütz überzeugt. Tatsächlich haben 73 Prozentder Interim Manager die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmen in der Regelviel zu spät ihre eigene Schieflage wahrhaben wollen. Die Interim Manager müssenes wissen: Sie werden häufig als "Feuerwehrleute" in die Betriebe geholt, wenndie Firmen schon lichterloh brennen."Viele Unternehmen rufen erst einen Sanierungsfachmann ins Haus, wenn es fünfvor zwölf ist", sagt Klaus-Peter Stöppler. "Manche sogar erst, wenn es fünf nachzwölf geschlagen hat", sagt Dr. Bodo Antonic lakonisch. "Die Menschen auf derKapitänsbrücke wollen häufig schlichtweg nicht wahrhaben, dass ihr Schiff aufeine Katastrophe zusteuert", zieht Ulvi Aydin einen Vergleich. Beinahe dreiViertel der 550 befragten Interim Manager haben eine starke "Beratungsresistenzim Topmanagement" der deutschen Wirtschaft ausgemacht.Mängel bei Unternehmensführung und InnovationskraftWas sind die typischen Managementfehler, die Unternehmen in Schieflage bringen,wollte Studienleiter Dr. Harald Schönfeld wissen. Die Erfahrungen der Interim