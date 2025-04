DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NORDEX AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Umsatz sei deutlich niedriger als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst John Kim in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) des Windturbinenherstellers habe die Erwartungen verfehlt./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 08:00 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 16,28EUR auf Tradegate (28. April 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: John Kim

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m