Deutschland nutzt Verteidigungs-Ausnahme

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um mehr in Verteidigung investieren zu können, will Deutschland eine von der EU-Kommission vorgeschlagene Ausnahmeregel in den europäischen Schuldenvorgaben nutzen. In einem Schreiben an die Brüsseler Behörde beantragt der geschäftsführende Bundesfinanzminister Jörg Kukies förmlich die Aktivierung der sogenannten nationalen Ausweichklausel für die Bundesrepublik für den Zeitraum von 2025 bis 2028. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor hatte die Nachrichtenplattform "The Pioneer" darüber berichtet. Deutschland ist nach Angaben der Kommission das erste EU-Land, das die Ausnahmeregel aktiviert.

Der anhaltende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine erfordere eine erhebliche Aufstockung der Verteidigungsfähigkeiten, heißt es weiter in dem Schreiben. "In den kommenden Jahren wird die Bundesregierung vor der Herausforderung stehen, ihre nationalen und bündnispolitischen Verteidigungsfähigkeiten weiter zu stärken und ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Sicherheit in Europa gerecht zu werden."