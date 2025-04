Neueröffnung der Event- & Business-Location "Das Steinberg" am Achensee

Steinberg am Rofan, Tirol (ots) - Eigentümer Hadschieff begrüßt Prominenz aus

Wirtschaft, Wissenschaft und Sport



Willkommen im "Das Steinberg" an einem der schönsten Orte der Welt nahe dem

Tiroler Achensee. Nach einer behutsamen und umfangreichen Renovierung eröffnete

"Das Steinberg" am 26. April 2025 mit viel Prominenz aus Wissenschaft,

Wirtschaft und Sport erneut seine Türen. Die exklusive Event-Location mit 25

Zimmern und Suiten bietet perfekte Voraussetzungen für Produktpräsentationen,

Workshops, Team-Events, Management-Meetings, Incentives, Retreats und Hochzeiten

für bis zu 100 Personen.



Gesundheitsunternehmer Hadschieff, Eigentümer der Humanocare Group, steckte viel

Herzblut und Engagement in die neue Location. Beim behutsamen Umbau war es ihm

besonders wichtig, die perfekte Balance zwischen Gemütlichkeit und Eleganz zu

wahren . "Ich habe die Welt bereist und viele wundervolle Orte kennengelernt -

doch kaum einer hat mich so tief berührt wie dieser. Es ist mir eine große

Freude, dass ich diesen Ort gefunden habe, der für unvergessliche Top-Events wie

geschaffen ist: am schönsten Ende der Welt beginnen neue Abenteuer", sagt

Hadschieff.





Leidenschaft, Exzellenz, Verwirklichung der Träume



Zur Eröffnung lud der neue Eigentümer Julian M. Hadschieff Freund:innen und

Wegbegleiter in "Das Steinberg", wo im Rahmen einer Talkrunde "am schönsten Ende

der Welt" gemeinsam über Leidenschaft, Exzellenz und die Verwirklichung von

Träumen philosophiert wurde. Super-G Weltmeisterin Stephanie Venier gab Ein- und

Ausblicke in ihre sensationelle Saison. "Die letzte Saison war eine absolute

Achterbahnfahrt - intensiv, fordernd und gleichzeitig wunderschön. Ich habe

alles auf die Weltmeisterschaft gesetzt, mein ganzes Herzblut hineingelegt, und

es hat sich mehr als gelohnt. Als ich die Goldmedaille in den Händen hielt, ist

ein Traum wahr geworden, den ich schon als Kind in mir getragen habe. "



Hide-away für Top-Events in Tiroler Bergen



Genetiker und Bestsellerautor Prof. Markus Hengstschläger: " Zur Ruhe kommen,

seine Gedanken ordnen, spannende Gespräche führen, innovative Ideen entwickeln

und mutige Entscheidungen treffen - all das gelingt besser, wenn es an

besonderen Plätzen geschieht. "Das Steinberg" ist solch ein Platz."



Neu ist das Nutzungskonzept: "Das Steinberg" kann als Event-Location,

privatisiertes Hotel oder als großes Ferienhaus angemietet werden. Der Vorteil:

völlige Flexibilität und Freiheit in Planung und Ablauf - ganz ohne

Sperrstunden, Umsatzgarantien oder andere Gäste, aber mit Service und Betreuung.



Alle Vorteile auf einen Blick:



- Exklusivität: Genießen Sie die ganze Location - nur für Sie und Ihre Gäste.

- Freiheit: Keine festen Öffnungszeiten, keine Sperrstunden - feiern Sie, wie

Sie möchten, mit bis zu 100 Personen.

- Inspiration: Umgeben von Natur: Wandern, Biken, Klettern, Achensee-Schifffahrt

oder im Winter Langlaufen, Tourenski, Iglubauen uvm.

- Privatsphäre: Ungestörte Veranstaltungen inmitten einer naturnahen Umgebung,

fernab vom Trubel.



