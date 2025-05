Warmer Frühling macht diese Aktie zur Kaufchance

Zalando hatte bereits mitgeteilt, dass die Dynamik im Januar und Februar weitgehend stabil geblieben sei. Laut Frey dürfte das gute Wetter im März einen frühen Start in die Frühjahr-/Sommersaison ermöglicht und die Umsatzentwicklung zum Quartalsende leicht beschleunigt haben. Gleichzeitig habe eine bereinigte Lagerposition die Bruttomarge gestützt.

Frey geht davon aus, dass die Ergebnisse die Konsensschätzungen leicht übertreffen werden. Er erwartet ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) von 5,5 Prozent, was einer Beschleunigung gegenüber den 4,8 Prozent im vierten Quartal 2024 entspricht.

Frey rechnet mit einem Anstieg der Marketingausgaben, da Zalando gezielt auf schnelleres Umsatzwachstum setzt. Dank der verbesserten Bruttomarge prognostiziert er ein bereinigtes EBIT-Wachstum von etwa 70 Prozent.

Für das Gesamtjahr erwartet der Analyst, dass Zalando seine Prognose bestätigen wird. Das Unternehmen sei gut aufgestellt, um die aktuelle Unsicherheit im Zusammenhang mit den neuen Zöllen zu bewältigen. Zudem könnten sich die Beschaffungsbedingungen sogar leicht verbessern, da Warenströme aus den von Zollerhöhungen betroffenen Regionen nach Europa umgelenkt werden und günstigere Einkaufskonditionen ermöglichen könnten.

"Es ist jedoch noch zu früh, um die allgemeinen Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft abschließend zu bewerten", so Frey. An seiner Kaufempfehlung für Zalando hält der Analyst fest. Das Kursziel bleibt bei 47 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 36,2 Prozent entspricht.

Damit gehört Warburg Research zu den optimistischsten Analysehäusern, wenngleich die Analystenschätzungen für Zalando auf MarketScreener generell ein überwiegend positives Bild zeichnen. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 39 Euro:

Daraus ergibt sich ein erwartetes Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent. Insgesamt haben 26 Analysten Einschätzungen abgegeben. Der Konsens lautet "Kaufen". Der Modekonzern wird seine Quartalszahlen für das erste Quartal am 6. Mai preisgeben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,30 % und einem Kurs von 32,37EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.





