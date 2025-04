Thunes sammelt in einer Serie-D-Finanzierungsrunde unter der Führung von Apis Partners und Vitruvian Partners 150 Millionen US-Dollar ein

SINGAPUR, 28. April 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, der Smart Superhighway für weltweite Geldtransfers, ist stolz darauf, die erfolgreiche Beschaffung von 150 Millionen US-Dollar in seiner Series-D-Finanzierungsrunde bekannt zu geben. Dies ist die größte Finanzierungsrunde in der Unternehmensgeschichte und geht mit einer erheblichen Steigerung der Unternehmensbewertung gegenüber der letzten Finanzierungsrunde einher. Inmitten eines der schwierigsten Kapitalmarktumfelder der letzten Zeit wurde dieser Meilenstein in Rekordzeit erreicht.

Thunes, das mittlerweile profitabel ist und ein starkes Wachstum verzeichnet, plant, dieses Kapital zu nutzen, um seine Expansion in den Vereinigten Staaten voranzutreiben. Unterstützt wird dies durch den kürzlich erfolgten Erwerb von Lizenzen in 50 US-Bundesstaaten, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

Diese Mittel werden das direkte globale Netzwerk von Thunes weiter stärken, das heute mehr als 130 Länder, über 80 Währungen und mehr als 550 direkte Integrationen umfasst und Echtzeit-Zahlungen in komplexen und exotischen Märkten ermöglicht. Angesichts des potenziellen Marktvolumens von 150 Billionen US-Dollar für grenzüberschreitende Zahlungen ist Thunes gut positioniert, um seinen wachsenden Marktanteil weiter auszubauen.

Dank modernster Technologie, branchenführenden Compliance-Standards und einer nahtlosen Kundenerfahrung sorgt Thunes weiterhin für die Interoperabilität verschiedener Zahlungssysteme, darunter traditionelle, digitale und neue Währungen. Thunes verfolgt die Vision, die „nächste Milliarde Endnutzer" in Schwellenländern zu erreichen, und strebt danach, die bevorzugte Lösung für schnelle, sichere und kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen zu werden, die Milliarden von Wallets und Tausende von Partnern weltweit miteinander verbindet.

Floris de Kort, Geschäftsführer von Thunes, erklärte: „Die jüngste Finanzierungsrunde von Thunes ist eine klare Bestätigung unserer Strategie und unseres Engagements für nachhaltiges Wachstum. Unsere Leistung, die durch einen Umsatz von 150 Millionen US-Dollar und ein positives EBITDA gekennzeichnet ist, zeigt, dass wir auch in einem turbulenten Markt in der Lage sind, eine schnelle Expansion mit finanzieller Umsicht in Einklang zu bringen. Mit diesem neuen Kapital können wir unser direktes globales Netzwerk, auch in den Vereinigten Staaten, ausbauen, technologische Innovationen vorantreiben, von künstlicher Intelligenz bis hin zur Interoperabilität digitaler Asset-Ökosysteme, und den Mitgliedern unseres proprietären Netzwerks einen Mehrwert bieten. In einem schwierigen Finanzierungsumfeld setzen wir mit unseren Fortschritten und unserer Widerstandsfähigkeit neue Maßstäbe in der Branche."