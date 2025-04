Recce Pharmaceuticals unterzeichnet von DTRA gesponserte Kooperationsvereinbarung für Forschung & Entwicklung mit USAMRIID

- Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung für Forschung und Entwicklung (CRADA) mit dem United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID), dem führenden BSL-4-Labor für biologische Kampfstoffe der Vereinigten Staaten

- RECCE 327 (R327) soll am USAMRIID im Rahmen von In-vitro-Infektionsmodellen unter strengsten Biokontrollbedingungen an hochgefährlichen biologischen Kampfstoffen getestet werden

- CRADA wird von der Defense Threat Reduction Agency unterstützt und gesponsert

- Vereinbarung zur Unterstützung laufender Initiativen des US-Verteidigungsministeriums, einschließlich einer vor kurzem gewährten Förderung in Höhe von 2 Mio. USD für ein Programm zur Behandlung von Brandwunden

SYDNEY, Australien, 28. April 2025 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Limited (ASX: RCE, FWB: R9Q) (Recce oder das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung für Forschung und Entwicklung (Cooperative Research and Development Agreement, CRADA) mit dem United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) unterzeichnet hat. Die Defense Threat Reduction Agency (Agentur für die Reduzierung von Verteidigungsbedrohungen) fungiert als Partner und Sponsor.

Das USAMRIID wird das von Recce entwickelte synthetische Antiinfektivum RECCE 327 (R327) an einer Reihe von biologischen Kampfstoffen in den vom USAMRIID verwendeten und etablierten In-vitro-Infektionsmodellen testen. Verlaufen die Tests erfolgreich, wird man im Rahmen der nächsten Evaluierungsphase möglicherweise zu Tests an kleinen Tiermodellen übergehen.

Das USAMRIID ist die führende Verteidigungsforschungseinrichtung der Vereinigten Staaten, in der zu Schutzmaßnahmen gegen die biologische Kriegsführung geforscht wird. Das Institut ist das einzige Labor des US-Verteidigungsministeriums (DoD), das für die sichere Untersuchung hochgefährlicher Krankheitserreger ausgerüstet ist, die eine biologische Schutzstufe 4 erfordern.

