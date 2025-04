Dobrindt will Asylpolitik 'vom Kopf auf Füße stellen' Die im Wahlkampf von der Union versprochene Wende in der deutschen Migrationspolitik steht ganz oben auf der Prioritätenliste des designierten Bundesinnenministers Alexander Dobrindt. "Wir müssen die Polarisierung in Deutschland zurückdrängen. Wir …