Nature Communications Medicine veröffentlicht positive Real-World-Evidenz-Daten für Tinnitus-Patienten, die mit dem Stimulationsgerät Lenire behandelt wurden

der Patienten verzeichneten nach 12 Wochen Behandlung mit Lenire eine klinisch bedeutsame Verringerung ihres Tinnitus. Mit 220 analysierten Patienten ist die Studie eine der umfangreichsten Analysen von Tinnitus-Patienten, die bisher in einer Fachzeitschrift mit Peer-Review veröffentlicht wurde.

CHICAGO, 28. April 2025 /PRNewswire/ -- Nature Communications Medicine hat die erste Real-World-Analyse mit Peer-Review über US-Patienten veröffentlicht, die mit dem von der US-amerikanischen FDA zugelassenen Medizinprodukt Lenire behandelt wurden. Tinnitus betrifft rund 25 Millionen Erwachsene in den USA und wird gemeinhin als Ohrensausen beschrieben.

Die Ergebnisse der Studie mit dem Titel „Retrospektive Analyse klinischer Verlaufsdaten zur Wirksamkeit der bimodalen Neuromodulation bei der Tinnitusbehandlung im klinischen Setting" zeigen, dass 91,5 % der Tinnituspatienten eine klinisch signifikante Verringerung ihres Tinnitus verzeichneten. Diese Ergebnisse aus der Praxis stimmen mit den klinischen Studienergebnissen von Lenire überein, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Lenire im März 2023 von der FDA eine De Novo-Zulassung erhalten hat.

Die Studie ist bei Nature Communications Medicine einzusehen: https://www.nature.com/articles/s43856-025-00837-3

Bimodale Neuromodulation ist die gleichzeitige Stimulation von zwei Nerven zu Therapiezwecken. Zur Behandlung von Tinnitus spielt Lenire über Kopfhörer Töne ab und gibt gleichzeitig leichte Impulse an die Oberfläche der Zunge ab.

Die Patienten verwenden das Gerät zu Hause in der Regel für zwei 30-minütige Sitzungen täglich über einen Zeitraum von durchschnittlich 12 Wochen unter der Anleitung eines Akustikers oder Arztes mit Spezialisierung auf Tinnitus.

Lenire-Ergebnisse in der Praxis konsistent mit klinischen Studien

Die gemeinsame Studie der Audiologin Emily E. McMahan, Au. D., vom Alaska Hearing and Tinnitus Center (AHTC) und Professor Hubert Lim, Ph. D. (University of Minnesota) analysierte die Ergebnisse von 220 Patienten mit mittelschwerem oder schwerem Tinnitus, die zwischen Mai 2023 und Juni 2024 am AHTC mit Lenire behandelt wurden.