Neues Allzeithoch: Diese Buffett-Aktie trotzt allen Umständen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – VeriSign

Die vergangenen Wochen waren angesichts des erratischen Vorgehens von US-Präsident Donald Trump von großer Volatilität geprägt. Das hat nicht nur die Sorgen vor einem eskalierenden Handelsstreit und einer globalen Rezession wach werden lassen, sondern auch für viel Verunsicherung unter Anlegerinnen und Anlegern gesorgt. Viele, vor allem prominente Aktien haben daher empfindlich an Wert eingebüßt und notieren inzwischen deutlich unter ihren bisherigen Rekordnotierungen.

Nichtsdestotrotz gibt es auch in dem aktuell herausfordernden, von vielen Unwägbarkeiten geprägten Marktumfeld Papiere, die sich unbeeindruckt zeigen und auf neue Höchststände klettern konnten. Das ist ein Vertrauensbeweis in die Resilienz der Geschäftsmodelle der betroffenen Unternehmen.

Erst am Freitag ist so zum Beispiel die Aktie von VeriSign auf den höchsten Stand aller Zeiten geklettert. Der Internetinfrastruktur-Dienstleister, auf den auch Starinvestor Warren Buffett mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway setzt, konnte dabei auch den auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase erreichten Stand hinter sich lassen – ein bemerkenswerter charttechnischer Ausbruch, der einen Blick wert ist.

VeriSign Chartsignale

Neues Allzeithoch: Die VeriSign-Aktie ist auf den höchsten Stand ihrer Geschichte geklettert. Allzeithochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Die VeriSign-Aktie ist auf den höchsten Stand ihrer Geschichte geklettert. Allzeithochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Geglückter Ausbruch: Das Papier drohte, an einem markanten Widerstand hängen zu bleiben, doch diese Gefahr konnte mit neuen Hochs gebannt werden.

Das Papier drohte, an einem markanten Widerstand hängen zu bleiben, doch diese Gefahr konnte mit neuen Hochs gebannt werden. Starker Aufwärtstrend: Die Aktie befindet sich in einem starken, technisch bestätigten Aufwärtstrend mit weiterem Kurspotenzial.

Die Aktie befindet sich in einem starken, technisch bestätigten Aufwärtstrend mit weiterem Kurspotenzial. Chance auf Anschlussrallye: Damit stehen die Chancen auf fortgesetzte Kursgewinne gut. Außerdem verfügt VeriSign mit Warren Buffett über einen prominenten Investor.

Jeder nutzt es, keiner kennt‘s

Hinter VeriSign steckt ein Konzern, dessen Dienstleistungen tagtäglich viele Menschen in Anspruch nehmen, ohne je vom Unternehmen gehört zu haben – denn VeriSign ist der Betreiber der Top-Level-Domains „.com“ und „.net“. Hinter diesen beiden Endungen verbirgt sich ein Großteil der im Internet erreichbaren Web-Adressen.

Daneben stellt VeriSign auch die technische Infrastruktur für Internetseiten mit den Endungen „.gov“, „.jobs“ und „.edu“, wohinter sich zahlreiche Seiten von US-Behörden verbergen. Das macht den Konzern zu einem der wichtigsten Software- und Internetinfrastrukturunternehmen überhaupt. Gleichzeitig bietet VeriSign Sicherheitsdienstleistungen, etwa Schutz gegen Hacker-Angriffe und sogenannte DDOS-Attacken, wo durch eine hohe Zahl gleichzeitiger Zugriffe Seiten lahmgelegt werden sollen.

Überschaubares Wachstum, aber enorme Profitabilität

Zwar wachsen die Geschäfte des Unternehmens langfristig nur im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, dafür ist VeriSign aber enorm profitabel. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen bei Erlösen in Höhe von 1,56 Milliarden US-Dollar einen Nettogewinn von 785,7 Millionen US-Dollar. Das entspricht einer Nettomarge von 50,4 Prozent. Zum Vergleich: Als Branchenmittel gelten im Sektor Informationstechnologie 4,0 Prozent.

Der freie Cashflow lag bei 766,2 Millionen US-Dollar. Diese Ertragsstärke hat schon vor 13 Jahren die Aufmerksamkeit von Warren Buffett, der hohe Cashflows schätzt, erregt. Trotz vieler Verkäufe im vergangenen Jahr hat er ausgerechnet bei VeriSign nachgelegt und 2024 etliche Hunderttausend weiterer Aktien erworben. Inzwischen zählt seine Beteiligung knapp 13,3 Millionen Anteile mit einem Marktwert von 3,6 Milliarden US-Dollar.

Es sah zwischenzeitlich nicht gut aus

Am vergangenen Freitag ist das Unternehmen nach Quartalszahlen über den Erwartungen der Experten auf ein neues Rekordhoch geklettert. Damit wurde nach dem Platzen der Internetblase eine über 20 Jahre andauernde Konsolidierung abgeschlossen.

In der technischen Analyse gelten Allzeithochs als starke Kaufsignale. Das ist in Verbindung mit der zuversichtlichen Prognose des Unternehmens ein starkes Indiz für weitere Kursgewinne in Form einer Ausbruchs- und Anschlussrallye.

Die seit einigen Monaten starke Aufwärtsbewegung war lange nicht abzusehen, denn zwischen dem Winter 2021/22 und dem vergangenen Herbst handelte VeriSign in einem Abwärtstrend, der noch im Frühjahr letzten Jahres zu einem Death Cross der gleitenden Durchschnitte und damit einem Verkaufssignal geführt hatte.

Verkaufssignal abgewendet, neues Rekordhoch erreicht

Doch dieses blieb letztlich ohne Wirkung, da sich die technische Indikation schon vor dem Überwinden der Abwärtstrendlinie verbessert hatte, womit die Käuferinnen und Käufer der Aktie über den nötigen Rückenwind verfügten. Zwar zeichnete sich im Sommer vergangenen Jahres zeitweise eine mögliche Bärenflagge ab, doch diese konnte zum Start in 2025 nach oben aufgelöst und damit neutralisiert werden.

Seither befindet sich die VeriSign-Aktie in einem steilen Aufwärtstrendkanal, der etliche Widerstände überwinden konnte. Dazu zählt auch der Preisbereich um 250 US-Dollar, wo nicht nur das 2021/22 erreichte Hoch, sondern auch der Höchststand aus der Dotcom-Blase lag. Diese Hochs sind mit dem Kursanstieg vom vergangenen Freitag überwunden, sodass sich der Aktie keine weiteren Widerstände mehr in den Weg stellen.

Anschlussrallye könnte folgen

Mit Blick auf eine mögliche Anschlussrallye stehen die Chancen gut, denn sowohl der Ausbruch als auch der Aufwärtstrend sind technisch bestätigt. Sowohl der Relative-Stärke-Index als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich gemeinsam mit der Aktie in ansteigenden Trends. Das garantiert die Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung.

Zudem hat die Aktie einen im RSI zwischenzeitlich überkauften Zustand bereits konsolidieren können. Damit verfügt VeriSign über eine hohe Trendstärke, ohne dass der Aufwärtstrend bereits signifikant überkauft wäre. Üblich für Ausbruchsrallyes sind Kursgewinne von 10 bis 15 Prozent, ehe das vorherige Ausbruchsniveau erneut getestet wird. Das ist im gegenwärtig unsicheren Gesamtmarktumfeld ein nicht zu verachtendes Kurspotenzial. Gleichzeitig ist die Aktie durch den Unterstützungsbereich zwischen 220 und 230 US-Dollar gut abgesichert, während sich in den gleitenden Durchschnitten bereits ein Golden Cross und damit ein weiteres Kaufsignal abzeichnet.

Aktie nach starken Zahlen vor Kurszielanhebungen

Nicht nur von Internetbenutzerinnen und -benutzern wird VeriSign häufig übersehen, auch Wall-Street-Experten schenkten der Aktie zuletzt wenig Aufmerksamkeit. Das Papier kommt auf gerade mal vier Empfehlungen, wovon zwei zum Kauf, eine zum Halten und eine zum Verkauf raten. Daraus ergibt sich im Mittel ein Übergewichten-Bewertung.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 248,03 US-Dollar und damit um 9,1 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Noch haben die Experten nach den Zahlen von vergangener Woche aber keine veränderten Einschätzungen abgegeben, sodass schon bald Kurszielanhebungen folgen könnten.

Trotz steiler Rallye eine faire Bewertung

Mit Blick auf die Bewertung wären solche durchaus gerechtfertigt. Zwar ist die Aktie mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31 kein Schnäppchen, das entspricht aber genau dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Auch bei vielen anderen Bewertungskennziffern liegt VeriSign kaum oder nur wenig über seinem historischen Mittel. Trotz der jüngsten Rallye liegt hier also keine Überbewertung vor – und auch Warren Buffett hat sich bislang nicht zum Verkauf genötigt gesehen. Das ist angesichts der großen Bedeutung, die der Altmeister der Fundamentalanalyse zumisst, ein vertrauensstiftendes Zeichen.

Prozyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger können im Vertrauen auf anhaltende technische Stärke schon jetzt zuschlagen, fundamental agierende Investoren könnten nach einer Korrektur der Aktie eine attraktive Einstiegsgelegenheit vorfinden.

VeriSign auf einen Blick

ISIN: US92343E1029

US92343E1029 Börsenwert: 25,7 Milliarden US-Dollar

25,7 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,1 Prozent

1,1 Prozent KGVe 2025: 31,1

31,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

Die Verisign Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 276,2EUR auf Nasdaq (29. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.