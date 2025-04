IsoEnergy nimmt den Handel an der NYSE American unter dem Tickersymbol "ISOU" auf

Toronto, ON - 28. April 2025 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass es die Genehmigung erhalten hat, seine Stammaktien ("Stammaktien") an der NYSE American LLC (die "NYSE American") zu notieren, wobei der Handel voraussichtlich am Montag, den 5. Mai 2025, unter dem Symbol "ISOU" beginnen wird. Das Unternehmen wird weiterhin an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "ISO" notiert bleiben.

Gleichzeitig mit der Aufnahme des Handels an der NYSE American wird der Handel der Stammaktien des Unternehmens an der OTCQX eingestellt. Die Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristig von den steigenden Uranpreisen profitieren. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich mit den weltweit am höchsten angezeigten Uranmineralressourcen rühmt.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, die in der Vergangenheit in Betrieb waren und für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

www.isoenergy.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Notierung und den Handel der Stammaktien an der NYSE American, die Liegenschaften des Unternehmens, einschließlich der Erwartungen in Bezug auf in Bezug auf Genehmigungen, Erschließungen oder andere Arbeiten, die erforderlich sein könnten, um eines der Projekte zu erschließen oder in Produktion zu bringen, die steigende Nachfrage nach Kernenergie und Uran und andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder voraussieht, die in Zukunft eintreten werden oder können, beziehen.