Chery stellt auf der 2025 Shanghai Auto Show die neue HIMLA Serie vor und definiert den Pickup-Markt mit einer kompletten Produktpalette neu

SHANGHAI, 28. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 23. April, im Rampenlicht der 2025 Shanghai Auto Show, stellte Chery offiziell seine völlig neue Pickup-Baureihe - HIMLA - vor und setzte damit einen wichtigen Meilenstein in der globalen Strategie des chinesischen Automobilherstellers. Der HIMLA, der inmitten des boomenden globalen Pickup-Marktes auf den Markt kommt, spiegelt nicht nur Cherys strategische Ambitionen in diesem Segment wider, sondern definiert auch die Zukunft der traditionellen Pickups in drei Kernbereichen neu: ein vollständiges Produktportfolio, eine neue Energiewende und die Befähigung zu intelligenter Technologie.

Bei der Produkteinführung der Marke Chery sagte Zhu Shaodong, stellvertretender General Manager von Chery International: „Die Marke Chery bleibt immer die erste Wahl für familienorientierte Kunden." Er hob auch die strategische Vision für HIMLA hervor und betonte: „HIMLA kann das Terrain meistern, das jedem Nutzer hilft, sein Traumland zu erreichen."