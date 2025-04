Silverfort erweitert sein Angebot für die Sicherheit nicht-menschlicher Identitäten (NHIs) auf die Cloud und ermöglicht damit durchgängige Identitätssicherheit

Stoppen Sie Seitwärtsbewegungen, entdecken und visualisieren Sie Verbindungen zwischen Menschen und NHIs in hybriden Umgebungen, setzen Sie den Schutz von Servicekonten durch und erhalten Sie umsetzbare Empfehlungen zur Behebung.

Nur Silverfort sichert alle menschlichen und nicht-menschlichen Identitäten über alle Umgebungen hinweg in einer einzigen Plattform – von Mitarbeiteridentitäten bis hin zu Workload-Identitäten, Service Accounts, Zugangsschlüsseln und Token, egal ob On-Premise, Cloud-nativ oder hybrid

BOSTON, 28. April 2025 /PRNewswire/ -- Silverfort, das führende Unternehmen für Identity Security, hat heute den erweiterten Schutz seiner Lösung für nicht-menschliche Identitäten (Non-Human Identities,NHI) vorgestellt. Dieser Schutz umfasst nun auch cloud-basierte Identitäten, einschließlich NHIs in Cloud-Identity-Providern, Cloud-Infrastrukturen und SaaS-Anwendungen. Mit dieser Ankündigung hat Silverfort erfolgreich die im November 2024 durch die Übernahme von Rezonate übernommenen Fähigkeiten integriert. Unternehmen können sich nun auf Silverfort verlassen, um alle Anforderungen an die Identity Security zu erfüllen – von menschlichen bis zur nicht-menschlichen Identitäten - und das in hybriden Umgebungen, von der Cloud bis zu On-Premise.

NHIs sind geschäftskritisch, werden jedoch oft nur nachrangig abgesichert. NHIs – dazu zählen Service Accounts, API-Schlüssel,Token, Service Principals, IAM-Rollen, Zertifikate, Secrets und mehr – sind das verbindende Element im Netzwerk eines Unternehmens. Sie bilden das Rückgrat moderner Geschäftsprozesse, indem sie die Interaktion zwischen Anwendungen ermöglichen. Dennoch bleibt ihre Absicherung fragmentiert und steht in keinem Verhältnis zu ihrer geschäftskritischen Bedeutung. Ursprünglich nach dem Prinzip „einmal einrichten und vergessen" angelegt, sind NHIs schwer nachzuverfolgen. Ihre Absicherung verteilt sich oft auf verschiedene Plattformen als nebensächliche Funktion, was Sicherheitslücken und blinde Flecken entstehen lässt.

56 % der Unternehmen synchronisieren ihre Service Accounts unbeabsichtigt mit ihrem SaaS-Verzeichnis – und vergrößern damit ihre Angriffsfläche erheblich. So entstehen zahlreiche inaktive Konten in Cloud-Identity-Management-Plattformen. Übermäßige Privilegien, veraltete Zugangsdaten und das Fehlen klarer Eigentumsverhältnisse machen diese Konten zu einem bevorzugten Ziel für Angreifer und führen zu Compliance-Lücken. Es wird geschätzt, dass die Anzahl der NHIs die der menschlichen Identitäten um mindestens 50 zu 1 übersteigt – Tendenz stark steigend, insbesondere durch das schnelle Wachstum von Generativer KI und autonomer Agenten. Menschliche Identitäten dienen dabei häufig als Einstiegspunkt zu NHIs, die wiederum einen zentralen Bestandteil in der Kill Chain eines Angreifers bilden.