Leistungsstarker neuer Service zum Erkennen von und Reagieren auf OT-Cyberbedrohungen

Milwaukee (ots/PRNewswire) - Neues Angebot bietet Echtzeit-Bedrohungserkennung

und -reaktion rund um die Uhr, um zunehmende Cybersicherheitsrisiken in

Betriebstechnologie-Umgebungen zu bewältigen



Rockwell Automation, Inc. (https://www.rockwellautomation.com/) (NYSE: ROK), das

weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale

Transformation, kündigte heute seinen Service für Sicherheitsüberwachung und

-reaktion (https://www.rockwellautomation.com/de-de/capabilities/industrial-cybe

rsecurity/managed-services/security-monitoring-response.html) (Security

Monitoring and Response) an, der speziell für die kontinuierliche

Echtzeitüberwachung von OT-Umgebungen (Operational Technology,

Betriebstechnologie) entwickelt wurde. Sicherheitsüberwachung und -reaktion

lassen sich nahtlos in bestehende Architekturen integrieren und unterstützen

Industrieunternehmen dabei, Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu sein und

stabile Betriebsabläufe zu gewährleisten.





