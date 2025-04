Finnovant Inc. und Storage Chain melden Einführung des branchenweit ersten PhenixLoc Data Manager in den Schwellenländern – mit beispielloser Sicherheit und innovativen Funktionen sowie kostengünstiger dezentraler Speicherung

MOUNTAIN VIEW, CA / ACCESS Newswire / 28. April 2025 / Finnovant, ein führendes Unternehmen für mobile Technologie und biometrische Authentifizierungslösungen, und Storage Chain, ein Pionier für dezentralisierte Speichertechnologie, gaben heute die bevorstehende Einführung des PhēnixLoc Data Manager bekannt, die für den 1. Juni 2025 vorgesehen ist. Dieses bahnbrechende Produkt, das die Web 3-Technologie nutzt, ist im Begriff, Datensicherheit und -zugänglichkeit zu revolutionieren, insbesondere für Menschen in Schwellenländern mit keinem oder schwierigem Zugang zu Bankkonten; es bietet die branchenweit erste Kombination aus fortschrittlicher Sicherheit, Nutzerkontrolle und Erschwinglichkeit auf Android, iOS und über Browser auf jedem beliebigen Gerät.

Der PhēnixLoc Data Manager bietet verschlüsselte, dezentralisierte Speicherung für alle Arten von privaten oder sensiblen Informationen. Er wurde mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse der Schwellenländer entwickelt und bietet unglaubliche Sicherheit zu einem Preis, der für jeden zugänglich und erschwinglich ist.

Der Zugang zum PhēnixLoc erfolgt über die dezentralisierte Web 3-Technologie und ist durch Say-Tec, die innovative biometrische Authentifizierungslösung von Finnovant, gesichert, die dafür sorgt, dass nur der rechtmäßige Eigentümer auf seine Daten zugreifen kann. Außerdem nutzt PhēnixLoc solide Sicherheitsverfahren des dezentralen Finanzwesens (DeFi), um den Datenschutz noch weiter zu verbessern.

„Wir freuen uns unglaublich über die Partnerschaft mit Storage Chain, um den PhēnixLoc Data Manager auf den Markt zu bringen“, sagte Brian Maw, CEO von Finnovant. „Zu lange war sichere und private Datenspeicherung für viele Menschen in Schwellenökonomien unerreichbar. Mit PhēnixLoc wird dies anders. Durch die Integration unserer sicheren biometrischen Authentifizierung in das dezentralisierte Netzwerk von Storage Chain bieten wir ein nie dagewesenes Maß an Sicherheit und Kontrolle, das auf die Bedürfnisse der nächsten Milliarden Nutzer zugeschnitten ist.“

Der PhēnixLoc Data Manager zeichnet sich dadurch aus, dass Ihre Daten allein unter Ihrer Kontrolle bleiben und niemals an große, zentralisierte Unternehmen weitergegeben werden oder für diese zugänglich werden. Es nutzt die End-to-End-Verschlüsselung AES-256, denselben primären Verschlüsselungsalgorithmus, auf den die sichersten Institutionen der Welt vertrauen, und gewährleistet, dass weder ein großes Unternehmen noch eine andere Organisation Ihre Dateien einsehen kann.