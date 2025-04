Erfolgsstrategien für nachhaltiges Wachstum (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fürstenfeldbruck (ots) - Aktuelle, vorqualifizierte Kundenanfragen sind fürUnternehmen mit vertriebsintensiven Produkten pures Gold - schließlichermöglichen sie schnelle und unkomplizierte Abschlüsse, während die internenRessourcen geschont werden. Als Gründer und Geschäftsführer von Leadmagneten hatPatrick Gessner es sich zur Aufgabe gemacht, den Vertriebserfolg der Unternehmendurch effektive Lead-Generierung auf das nächste Level zu heben. WieLeadmagneten mit exklusiven Leads und cleveren Strategien überzeugt, verrät derExperte im Folgenden.Ein hoher Wettbewerbsdruck und die zunehmende Relevanz digitaler Vertriebskanälestellen Unternehmen in nahezu jeder Branche vor die Herausforderung, potenzielleKunden aktiv zu identifizieren, bevor es die Konkurrenz tut. Insbesondere fürUnternehmen mit vertriebsintensiven Produkten gilt: Wer keine Leads generiert,läuft Gefahr, Marktanteile zu verlieren. Die Generierung von Leads hilft abernicht nur dabei, die Vertriebsaktivität zu erhöhen, sondern sie bildet auch dieBasis für zielgerichtetes Marketing, Skalierbarkeit und messbaren Verkaufserfolg- das macht sie für nachhaltiges Unternehmenswachstum unverzichtbar. "Auf dereinen Seite zwingt der Wettbewerb in den Märkten die Unternehmen dazu, ihreLead-Generierung zu optimieren", verrät Patrick Gessner, Geschäftsführer vonLeadmagneten. "Auf der anderen Seite fehlen ihnen jedoch häufig die nötigenFachkenntnisse und Ressourcen für die effiziente Lead-Gewinnung.""Wer langfristig nicht nur wettbewerbsfähig bleiben, sondern sein Unternehmenauch auf Wachstumskurs halten will, sollte sich daher die Unterstützung einesexternen Dienstleisters sichern", fährt der Experte fort. "So werden interneKapazitäten geschont, während der Vertriebserfolg ein neues Niveau erreicht."Als Gründer der Agentur Leadmagneten hat Patrick Gessner sich auf dieGenerierung von Leads für vertriebsintensive Produkte, wie etwa PV-Anlagen, Immobilien und Kapitalanlagen, spezialisiert. Mit maßgeschneidertenOnline-Kampagnen und persönlicher Vorqualifizierung gelingt es dem Experten undseinem Team, effektiv hochwertige Leads für ihre Kunden zu gewinnen. Nebenlaufenden Kampagnen für die Kernbereiche bieten die Experten auf Wunsch auchexklusive Kampagnen, um Kundenanfragen für ein bestimmtes Produkt oder einespezielle Branche zu generieren. Die beeindruckende Expertise hinter denStrategien von Leadmagneten spiegelt sich nicht nur in erstklassigen Resultatenwider, sondern auch in einem Stamm aus weit über hundert Kunden, die überhervorragende Erfahrungen mit der Agentur berichten können.Leadmagneten: Effizientes Lead-Management mit maßgeschneiderten Online-Kampagnen