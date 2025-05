1 Investor mit 6.464 % Zugewinn, der wie Warren Buffett outperformt

Mittlerweile folgen viele Fondsmanager seinem Beispiel und erzielen zum Teil beeindruckende Ergebnisse. So wie Dennis Hong von ShawSpring Partners .

Warren Buffett hat während seiner Karriere vor allem mit unterbewerteten Qualitätswerten, die über eine gute Marktstellung verfügen, eine hohe Durchschnittsrendite von 19,9 Prozent realisiert, während der S&P-500-Index im gleichen Zeitraum (1965 bis 2024) auf 10,4 Prozent kam. Was zunächst nach einem kleinen Unterschied von jährlich nur 9,5 Prozent aussieht, hat sich dank des Zinseszinseffekts im Laufe der Zeit zu einer Gesamtperformance von 5.502.284 Prozent kumuliert, während der Index 39.054 Prozent erreichte (Stand: Ende 2024).

Dennis Hongs Erfolgsformel

Bevor er 2014 seine eigene Investmentgesellschaft gründete, arbeitete er für Altimeter Capital, Matrix Capital und die Investmentabteilung der Yale Universität. Bei letzterer hatte er zuvor einen Bachelor in Ethik, Politik und Wirtschaft abgeschlossen und zwischen 2013 und 2014 an einem MBA-Programm der Harvard Business School teilgenommen.

Mit der in Boston (Massachusetts, USA) ansässigen ShawSpring Partners investiert Dennis Hong nun ähnlich wie Warren Buffett in führende Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen aus den Bereichen Technologie, Internet und Konsum, die hohe freie Cashflows erwirtschaften. Dabei achtet er auf ein herausragendes Management, das Aktionärsinteressen berücksichtigt, und hält seine Beteiligungen langfristig.

Der Fondsmanager setzt zudem auf ein konzentriertes Portfolio, das derzeit aus nicht mehr als elf Werten besteht. So konnte er seit Auflage das verwaltete Vermögen von anfänglichen 11,5 Millionen um 6.464,4 Prozent auf aktuell 754,9 Millionen US-Dollar erhöhen.

Dennis Hongs aktuelles Portfolio

Die größte Position im Wert von 100,6 Millionen US-Dollar bildet derzeit Shift4 Payments. Das Unternehmen kam erst 2020 an die Börse, steigerte seinen Umsatz zwischen 2018 und 2024 aber von 560,6 Millionen auf 3.330,6 Millionen US-Dollar, während aus einem Verlust in Höhe von -55,4 Millionen ein Plus von 229,6 Millionen US-Dollar wurde.

Das Unternehmen bietet Software- und Zahlungslösungen für Omnichannel-Kartenzahlungen sowie Kredit-, Debit- und kontaktlose Karten, EMV, QR Pay, mobile Wallets wie Apple Pay und Google Pay sowie alternative Zahlungsmethoden wie Alipay und WeChat Pay.

Die zweitgrößte Position im Dennis-Hong-Portfolio ist aktuell Procore Technologies. Auch dieses Unternehmen wächst sehr schnell und konnte seinen Umsatz zwischen 2018 und 2024 von 186,4 Millionen auf 1.151,7 Millionen US-Dollar erhöhen. Aktuell schreibt es noch rote Zahlen, erzielt aber positive Cashflows.

Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Bauprojektmanagement-Plattform sowie ergänzende Produkte und Services, die Bauherren, General- und Fachunternehmern, Architekten und Ingenieuren eine effiziente Zusammenarbeit ermöglichen.

An dritter Stelle folgt der israelische Anbieter von cloudbasierten, visuellen Betriebssystemen zur Erstellung individueller Anwendungen und Management-Tools, Monday.com. Zu den Produkten zählen unter anderem monday work management, monday CRM, monday dev, monday service, WorkCanvas und WorkForms.

Auch dieses Unternehmen hat seinen Umsatz zwischen 2019 und 2024 sehr stark von 78,1 auf 972 Millionen US-Dollar erhöht, während der operative Cashflow 2024 bereits 311 Millionen US-Dollar erreichte.

Im vierten Quartal 2024 kamen CoStar- und Braze-Aktien neu hinzu, die Informations-, Analyse- und Online-Marktplatzdienste beziehungsweise eine Customer-Engagement-Plattform betreiben.

Darüber hinaus hält der Investor in absteigender Reihenfolge nCino-, Hilton Worldwide-, IAC-Interactive-, Intuit-, Sea- und Blend-Labs-Aktien.

Fazit

Dennis Hong investiert vor allem in Wachstumswerte, die im Zeitverlauf möglichst hohe Cashflows erreichen und über Wettbewerbsvorteile verfügen. So konnte er seit Gründung seiner Investmentgesellschaft ShawSpring Partners ähnlich wie Warren Buffett bisher die Märkte outperformen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion